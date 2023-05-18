Ба більше, самих росіян вже теж дратують абсурдні заклики та погрози головних пропагандистів Росії, інформує 24 Канал. Чим далі, тим більше пропаганда Кремля заходить у глухий кут.

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Нещодавно Ольга Скабєєва у відчаї закликала завдати удару по Польщі, через яку доставляється основна частина військової допомоги Україні. На істеричні заяви Скабєєвої відреагував її ж гість – російський військовий експерт. Навіть він не витримав цієї маячні.

Скабєєвій не вірять навіть росіяни

В ефірах окупантів почали звучати думки, що Росія нібито вже "півтора року" розмірковує над тим, аби знищувати передану Україні техніку ще на кордоні.

Серед всього зазомбованого стада з’явився персонаж, якому російська пропаганда ще не встигла повністю задурити голову.

Гість пропагандистського ефіру заговорив про "політичні обмеження та домовленості". Скабєєва ошаленіла, почувши ці слова.

"Путіна попросили не завдавати кудись ударів і Путін не завдає. А йому що у відповідь?" – істерично закричала Скабєєва.

Ми могли б (вдарити по Польщі – 24 Канал), але не хочемо,

– додала пропагандистка.

Російські пропагандисти зайшли у глухий кут: дивіться відео

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