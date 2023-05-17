Так, з екран російських телевізорів для населення, яке проковтне будь-яку брехню, повідомили, що нібито воякам країни-терористки в ніч 16 травня вдалося знищити багатофункціональну радіолокаційну станцію, а також аж 5 пускових установок ЗРК Patriot. Про це заявили при тому не фрік-шоу, а саме ж "міністерство війни" Росії, пише 24 Канал.

Варте уваги У Міноборони та РНБО висміяли вкид Росії про знищення ЗРК Patriot

Допомогла "засідка”

Так, згідно з фантазіями терористів з міністерства оборони Росії, "за достовірно підтвердженими даними" знищити не одну пускову установку Patriot вдалося у столиці України. І що цікаво, при цьому такого влучного удару вдалося завдати буцімто лише однією гіперзвуковою ракетою "Кинжал".

Для "знищення” ЗРК у Києві окупанти вгатили з МіГ-31К "із повітряної засідки". Як повідомило неназване джерело російських ЗМІ, саме через раптовість авіаудару українці нібито нічого не могли зробити для захисту зенітних систем. Адже через швидкість, яку розвивають "Кинжали", ЗРК не міг би ані змінити позицію, ані зарядити нові ракети після стрілянини.

Однак на одних Patriot у фантазіях окупанти не зупинилися. Вони також заявили, що разом з ЗРК нібито вразили пункти дислокації підрозділів ЗСУ, а також місця зберігання боєприпасів, озброєння та техніки, які були доставлені із західних країн.

Не всі росіяни вірять у казки

На таку російську пропаганду відреагували й російські користувачі мережі. Якщо деякі зарядилися новою хвилею "ура-патріотизму", то інші зазначили, що це лише вологі фантазії Кремля.

Зокрема, деякі не зрозуміли арифметику російського міноборони. Передусім вони зауважили, що у російських пропагандистів не зійшлися показники поставлених Україні та знищених ЗРК Patriot.

Окрім того, росіяни не зрозуміли, яким чином лише однією ракетою вдалося досягти таких результатів, адже вони не вірять, що всі ЗРК раптово поставили в одному місці. Тож уже з боліт почали звучати риторичні для України питання, навіщо міноборони Росії намагається завищувати свої успіхи.

Навіщо в міноборони намагаються настільки завищувати свої успіхи? На кого це розраховано? Через такі ура-патріотичні настрої ми й у дупі. Чому реальну інформацію не можна надавати?

– підкреслили у коментарях в одному з телеграм-каналів.

У Повітряних силах розбили мрії Конашенкова

Варто зазначити, що після фантазій Кремля у CNN припустили, що один ЗРК Patriot таки мігг бути пошкоджений. Однак це повідомлення заперечив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Спростував такі повідомлення міноборони Росії й речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він запевнив, що знищити Patriot з допомогою "Кинджалу", а тим паче одного, просто неможливо. Передусім речник пояснив, що дивізіон складається з командного пункту, радара, а також самих пускових установок.

При цьому у командному пункті сидить бойова обслуга, яка займається відстеженням цілей, а також отримує інформацію про ситуацію у повітрі у зоні своєї відповідальності. Ба більше, працювати він може у трьох режимах: ручному, напівавтоматичному й автоматичному, що дозволяє збивати повітряні цілі навіть без втручання людини.

Також варто пам'ятати, що дивізіон має радар і до 8 пускових установок, кожна з яких оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами. При цьому ці установки розташовані окремо одна від одної, щоб забезпечувати пуски ракет. Відтак знищити систему "якимось там "Кинджалом", неможливо.