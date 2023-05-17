Заяву щодо нібито пошкодження ЗРК Patriot під час брифінгу прокоментував координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Про це повідомив журналіст Остап Яриш.

Зверніть увагу CNN пише про ймовірне пошкодження Patriot у Києві: що кажуть у Міноборони

Що кажуть у Вашингтоні про "пошкодження" Patriot

Джон Кірбі заявив, що інформації про пошкодження американського зенітно-ракетного комплексу у Вашингтона немає. Однак якщо були б пошкодження, то США допомогли б з ремонтом.

В Білому домі не можуть підтвердити інформації про те, що Patriot в Україні було пошкоджено - представник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі. Він додав, що в разі якби системі були нанесені пошкодження, які вимагали ремонту за межами України, тоді США з цим допомогли б,

– написав Яриш.

Росія запустила "Кинджали" по Києву

Уночі 16 травня Росія запустила 18 ракет по Україні, з яких 9 крилатих ракет "Калібр" та 6 аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинджал". Сили ППО продемонстрували надзвичайний результат, знищивши усі ворожі ракети. Зокрема вдалося знищити ті 6 ракет, які вважалися колись "невловимими".

Водночас у Росії поспішно відзвітували про буцімто знищений ЗРК Patriot. Згодом видання CNN з посиланням на американського чиновника повідомило, що нібито ЗРК пошкоджений і зараз вивчають ступінь ураження для того, аби зрозуміти, чи його можна полагодити на місці чи потрібно транспортувати до США.