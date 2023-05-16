Усе, мовляв, через те, що територія величезна, а населення зменшується, інформує 24 Канал. Так один із командирів кадирівців навіть записав відеозвернення.

До теми Смерть краще за життя в Росії: пропагандисти закликають росіян йти помирати за Путіна

"У нас населення 148 мільйонів людей в Росії. Ми з вами, виявляється, є хазяйвами, які населяють одну шосту планети Земля, де розташована більша частина сировини, прісної води. По суті, у нас в країні є все", – сказав окупант.

Усе, окрім унітазів. Певно, "добрі хазяйва", якщо тягнуть з війни в Україні додому пралки та холодильники, бо не мають можливості того купити.

Ми з вами маємо розуміти, що, якщо ми не будемо розмножуватися, якщо рускіє як нація, яка, по суті, утворює державу, якщо рускіє не почнуть народжувати дітей, то через 50 – 100 років рускіє будуть, напевно, вже народом, який вимирає,

– наголосив кадирівець.

І це, зазначив він, "не вигідно" представникам інших народів, які живуть в Росії. Дуже багато слова "рускіє". Напевно, за методичкою працює.

Окупанти вже визнають війну

"Головне завдання рускіх – на рівні з тим, як "перемогти" в цій війні, головне завдання – це народжувати дітей", – зазначив російський військовий.

Стоп, а як же так звана "СВО"? Вже все?

Як росіян закликають розмножуватися, щоби не вимерти: дивіться відео

"Для того, щоби геометрична прогресія щодо розширення нашого населення, яке, по суті, має й володіти цими землями, і керувати цією державою і, як кажуть, створювати безпеку нашої держави. Якщо цього не буде, то рускіе будуть вже народом, який вимирає", – продовжив він.

Дивно, якщо "потєрь нет", то чому вже за 50 – 100 років рускіє почнуть вимирати? Кадирівець закликає, аби росіяни робили усе для того, щоби мати в родинах щонайменше 5 дітей. Певно, щоб не шкода було робити черговим "гарматним м'ясом".

Втрати ворога на війні проти України: