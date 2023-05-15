Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, знищення командування – це трагедія для окупантів.

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Трагедія для російської армії

Грабський зауважив, що смерть полковника – це трагедія для будь-якої армії. Усе свідчить про те, що росіяни перебувають у відчаї.

Це означає, що противник вже настільки у відчаї, що намагається втримати свої війська, перекидаючи командирів безпосередньо у бойові порядки військ, які намагаються оборонятись,

– пояснив він.

Крім того, моральний дух окупаційного війська тільки погіршується, звернув увагу військовий експерт. Загарбники отримують постійні удари, які змушують їх відходити.

"Це ще один додатковий тест для нас, щоб розуміти, з ким та з чим ми маємо справу, як нам будувати наші подальші дії, на що зосереджувати свою увагу", – додав Грабський.

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