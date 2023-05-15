Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, знищення командування – це трагедія для окупантів.
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Трагедія для російської армії
Грабський зауважив, що смерть полковника – це трагедія для будь-якої армії. Усе свідчить про те, що росіяни перебувають у відчаї.
Це означає, що противник вже настільки у відчаї, що намагається втримати свої війська, перекидаючи командирів безпосередньо у бойові порядки військ, які намагаються оборонятись,
– пояснив він.
Крім того, моральний дух окупаційного війська тільки погіршується, звернув увагу військовий експерт. Загарбники отримують постійні удари, які змушують їх відходити.
"Це ще один додатковий тест для нас, щоб розуміти, з ким та з чим ми маємо справу, як нам будувати наші подальші дії, на що зосереджувати свою увагу", – додав Грабський.
Грабський про знищення двох полковників Росії: дивіться відео
Ліквідація двох російських командирів: коротко
- Російські окупаційні війська втратили відразу двох воєначальників на Бахмутському напрямку – заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи Євгенія Бровка та командира 4 мотострілецької бригади В'ячеслава Макарова. Інформацію офіційно підтвердили в міноборони Росії.
- Командири нібито загинули під час відбиття атаки українських військових. Бровко, за даними відомства, брав участь у відбитті атаки ЗСУ в Бахмуті. Макаров керував боєм у районі населеного пункту Іванівське.
- За інформацією російського міноборони, Макаров керував боєм та під час відбиття атаки був поранений і загинув під час евакуації. Бровко був на іншій ділянці та отримав множинні осколкові поранення.
- У мережі поширюють версію, що, цілком ймовірно, російський полковник Бровко загинув від куль своїх підопічних – тих, кому таки вдалось відступити.