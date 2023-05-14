Міноборони Росії у неділю, 14 травня, повідомило про двох загиблих військових керівників, пише 24 Канал. Мовиться про заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи Юрія Бровка та командира 4 мотострілецької бригади В'ячеслав Макарова.
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В Україні поки не підтверджували загибель окупантів
Командири нібито загинули під час відбиття атаки українських військових.
Бровко, за даними відомства, брав участь у відбитті атаки ЗСУ в Бахмуті. Макаров керував боєм у районі населеного пункту Іванівське, яке російські ЗМІ називають Красне.
Російське відомство заявило, що Макаров, перебуваючи на передовій, особисто керував боєм. Під час відбиття атаки він був важко поранений і загинув під час евакуації з поля бою.
Бровко був на іншій ділянці та отримав множинні осколкові поранення.
Зазначимо, що офіційні особи в Києві поки не підтверджували інформацію про загибель російських командирів на Бахмутському напрямку.
Росія могла втратити відразу трьох офіцерів біля Бахмута
- Українські військові уразили пункт окупантів у селищі Кліщіївка, що біля Бахмута. Унаслідок удару загинули щонайменше троє офіцерів російської армії та 20 солдатів.
- Без командування лишилася 4 окрема мотострілецька бригада, що входить до 2 армійського корпусу росіян на Донбасі. Саме про цю бригаду мовиться у повідомленні й міноборони Росії.
- Втрати Росії відбуваються на тлі активізації Сил оборони України на Бахмутському напрямку. Українські військові офіційно підтверджували просування біля Бахмута.
- Зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові поступово просуваються на двох напрямках у передмісті Бахмута.
- Крім того, про просування наших сил інформував і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, на Бахмутському напрямку продовжується оборонна операція.
- Сирський інформував, що російські сили на окремих ділянках фронту не змогли втримати натиск українських військових та відступили на дистанцію до двох кілометрів.