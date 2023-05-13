Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував останні повідомлення щодо ситуації на фронті, зокрема, під Бахмутом. Більш детально читайте далі в матеріалі.

Дивіться також Спектакль Пригожина й "евакуація" на Півдні: що задумав ворог перед контрнаступом ЗСУ

Що відомо про успіхи Сил оборони біля Бахмута

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський вперше офіційно підтвердив просування ЗСУ на Бахмутському напрямку. Він запевнив, що оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується. Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу.

Разом з тим, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, українські військові продовжують відкидати окупантів на Бахмутському напрямку. Лише за минулу добу ЗСУ вдалося просунутися ще на 300 метрів у глибину ворога.

І тут хтось може сказати про те, що, мовляв, цього замало і чому взагалі так повільно? Однак варто розуміти, що на Бахмутському напрямку жоден український командир не віддасть наказу штурмувати позиції окупантів, як це роблять росіяни, не шкодуючи ні живої сили, ні техніки.

Ні, наразі на Бахмутському напрямку триває дуже зважена оборонна операція Сил оборони з локальними контратаками, що дозволяє Сергію Череватому навіть казати про можливість оточення вагнерівців.

Якщо підсумувати роботу Сил оборони України за останні дні, то, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, можна точно стверджувати про те, що станом на сьогодні українські війська здобули успіхи на північний захід від Бахмута під час локальних контратак.

Зокрема, як пишуть аналітики, є відео підтвердження від самих окупантів, де чітко видно, як російські війська тікають від вогню української артилерії на південному березі Берхівського водосховища, приблизно за 4 кілометри на північний захід від Бахмута.

Ба більше, російські так звані військкори вже зізнаються, що ЗСУ витіснили окупантів на ділянці фронту між Богданівкою та Берхівкою.

Разом з тим, є свідчення про те, що окупанти зі складу Північного флоту Росії, які займали позиції біля Григорівки, також ганебно тікали від українських контратак.

Окрім того, аналітики стверджують, що можна обережно говорити ще й про контратаки Сил оборони України практично з усіх боків від Бахмута, зокрема, повідомляється про ймовірність наступу ЗСУ у напрямку Хромове, Богданівка і Кліщіївка.

У пропагандистів новий термін для виправдання невдач російської армії

Важливо звернути увагу на те, що наразі російська пропаганда всіляко намагається виставити все так, аби не викликати ще більшої паніки серед росіян.

Зокрема, кремлівські пропагандисти запевняють, що, мовляв, вся інформація про контратаки ЗСУ на Бахмутському напрямку – це суто психологічні операції і взагалі навіть відхід росіян – це ще "не трагедія".

Мовляв, то нічого що окупанти намагалися штурмувати Бахмут протягом майже року, а тепер тікають з позицій – то "так заплановано".

Схоже, приховувати успішні контратаки ЗСУ вже не можуть і в Москві. Напередодні російське Міноборони вперше з листопада визнало, що ЗСУ провели наступальні операції вздовж лінії зіткнення загальною довжиною понад 95 кілометрів.

І от тепер до словосполучень "жест доброї волі" і "нєпростиє решенія" в російському Міноборони додали ще одне фейкове визначення реальності.

Там запевнили, що окупанти не тікали з позицій, а "з метою підвищення стійкості оборони зайняли позиції вздовж Берехівського водосховища". Однак, по факту, росіянам під натиском ЗСУ довелося просто тікати.

Які проблеми виникли в російської армії

І тут згадується заява ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина, який напередодні кричав про те, що просідання російських флангів під Бахмутом може призвести до повного оточення найманців, які утримують позиції в самому місті.

Ще 9 травня Пригожин жалівся, що 72-га мотострілецька бригада ЗС Росії просто втекла з-під Бахмута. Пізніше у 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ підтвердили провал ворога.

Окрім того, тоді у 3-й ОШБр зазначили, що було знищено десятки окупантів, кілька складів боєприпасів ворога, міномети та не один БМП. І тут зазначу, мова вже йде про південний фланг, тобто ЗСУ дійсно тиснуть на ворога практично по всьому Бахмутському напрямку.

Британська розвідка підсумовує, що втеча російських окупантів з позицій під Бахмутом свідчить про великі проблеми в армії Росії. Зокрема, про нестачу надійних бойових підрозділів.

Зрештою, напередодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, запевнив, що оборонна операція ЗСУ на Бахмутському напрямі "досягає головної мети — це сточування бойових можливостей Росії".

Череватий 12 травня повідомив, що ЗСУ звільнили понад 17 кілометрів квадратних на Бахмутському напрямку за останні 3 дні дій.

Але досягається і ще одна мета під час контратак Сил оборони України, як каже Череватий, крім бойових втрат, у російських військових падає морально-психологічний стан, з'являються елементи паніки. І це також дуже важливий маркер.

Про що свідчить нервова реакція Кремля на успіхи ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила офіційно, що українські війська досі ведуть оборонні дії, які іноді включають контратаки та інші невизначені активні дії. Тому говорити, що це вже і є контрнаступ – неправильно.

Як кажуть експерти, наразі українські сили почали проводити операції з формування умов для майбутнього контрнаступу. Всі західні джерела вказують на те, що контрнаступ ще не розпочинався, попри паніку росіян.

Ба більше, західні аналітики звертають увагу на те, що під час контратак на Бахмутському напрямку українська армія ще навіть не почала використовувати західні танки Leopard чи Challenger, а також бойові машини піхоти Marder, Stryker та Bradley.

Також у боях поки що не задіяні нещодавно сформовані підрозділи, які проходили навчання у країнах ЄС.

Отже, максимально нервова реакція керівництва російської армії вже зараз дає уявлення про те, як реальний великомасштабний український наступ вдарить по моральному стану росіян.

Літакопад у Брянську: як паніка сковує сили росіян

Панічні настрої росіян перед власною поразкою вже дають результати. Окупанти, схоже, в паніці почали збивати власні ж літаки та вертольоти.

Річ у тім, що 13 травня у Брянській області два вертольоти та два літаки загадково впали. І тут є цікаві деталі.

Зокрема, зранку зʼявилися перші повідомлення про те, що у Брянській області впав військовий вертоліт нібито через пожежу двигуна. Зокрема, в місті Клинці, де вже фіксувалися загадкові вибухи на військовій базі, розбився вертоліт.

І тут почалися перші неспівпадіння у брехні Кремля. Кремлівські ЗМІ запевнили, що у вертольота загорівся двигун, але місцеві повідомляють, що бачили і чули в небі вибух перед падінням вертольота. Пізніше російські ЗМІ повідомили про падіння ще одного вертольота, який не долетів до Клинців.

Ще за годину стало відомо, що у Брянській області розбився ще й надзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34. Зокрема, він впав недалеко від українського кордону.

Одразу ж Кремль, який раніше казав, що просто двигун у вертольота загорівся, раптом оголосив на території Клинцовського району план-перехоплення, там шукають "диверсантів, які могли збити гелікоптер і винищувач".

Ще пізніше російські ЗМІ повідомили, що російські спецслужби перевіряють інформацію про падіння ще одного військового літака. Тобто, загалом маємо різні повідомлення про 2 вертольоти та 2 літаки.

Цікаво, що місцеві росіяни спочатку опублікували відео з місця падіння літаків та вертольотів, на якому заявляло, що то нібито українські повітряні судна.

Але потім щось пішло не так, бо Україна не має, наприклад, Су-34. Так от, весь парадокс полягає в тому, що з огляду на повітряні вибухи перед падінням літаків і вертольотів, експерти припускають, що росіяни настільки налякані, що російське ж ППО позбивало російську авіацію.

Окупанти стверджують, що Україна пустила в хід Storm Shadow

Зранку 13 травня в окупованому Луганську пролунав черговий вибух. Російські пропагандисти поспішили заявити, що нібито Україна вдарила по мікрорайону Ювілейний, внаслідок чого у деяких будинках уламками вибиті шибки у вікнах.

Хоча пізніше стало відомо, що під час обстрілу влучили в стару будівлю Луганської академії внутрішніх справ, де з 2015 року розташовуються російські окупанти, а сама академія вже базується в центрі міста. Тобто, це банальна база окупантів у Луганську.

З цього приводу в Інституті вивчення війни додають, що Міноборони Росії намагається вгамувати параною щодо можливого контрнаступу України на харківсько-луганському напрямку.

Вони намагаються вигадати історії про те, як окупанти нібито відбивають всі атаки ЗСУ на лінії Сватове – Кремінна. Хоча, це не відповідає дійсності.

Однак, за даними Інституту, українські війська продовжують обстрілювати російські тилові райони в Луганській області. Зокрема, напередодні потужно вибухало і на Луганському машинобудівному заводі.

З огляду на відстань від лінії фронту, російські пропагандисти вже кричать про те, що Сили оборони України нібито почали застосування крилаті ракети Storm Shadow. Що ж, чим більше паніки серед окупантів, тим краще.

А приводів для паніки в окупантів все більше. Наприклад, напередодні Міноборони України напівжартома написало у твіттері, що російські кораблі-носії "Калібрів" у Чорному морі можуть опинитися в зоні досяжності після того, як Україна отримала далекобійні ракети Storm Shadow, які мають радіус ураження в 300 кілометрів.

Новий потужний пакет допомоги від Німеччини

Повертаючись до питання підготовки України до контрнаступу, варто згадати і про заяву президента Зеленського. Він заявив, що Україна не поспішатиме з контрнаступом, оскільки ще треба дочекатися усю обіцяну бронетехніку від партнерів, аби всі наші захисники були в безпеці.

І от Німеччина здивувала анонсом найбільшого за весь час війни оборонного пакета допомоги для України.

За даними німецьких ЗМІ, у великий пакет допомоги від Німеччини ввійдуть 20 бронетранспортерів Marder; 30 танків Leopard 1, 18 колісних гаубиць; 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM; 12 пускових установок IRIS-T SLS; сотні керованих ракет для вищезгаданих систем; 15 ЗРК Gepard та ще низка озброєнь.

Зазначається, що Німеччина також хоче допомогти нашій країні у розвідці. Запланована постава до 200 розвідувальних БпЛА. Також мова йде й про передачу 100 захищених бойових машин, які використовуються для транспортування військових на фронт, а також 100 машин логістичної підтримки.

Видання Der Spiegel додає, що пакет буде офіційно оголошено паралельно з врученням премії Карла Великого президенту Володимиру Зеленському, який має прибути до Німеччини після візиту в Рим.