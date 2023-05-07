Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував останні повідомлення у західних ЗМІ, а також заяви окупантів. Зокрема, чому глава вагнерівців Євгєній Пригожин раптом вирішив вивести своїх найманців з Бахмута. Більш детально читайте далі в матеріалі.

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Яким буде контрнаступ України

В очікуванні контрнаступу ЗСУ західні ЗМІ все частіше діляться власними припущеннями щодо сценаріїв наступу української армії. Звісно, це лише припущення, але вони якраз і змушують ворога ще більше нервувати.

Річ у тім, що на оборону всієї лінії фронту в окупантів не вистачає ресурсу, а про те, де ж саме ЗСУ можуть вдарити – достеменно не знає ніхто.

Паніки окупантам додає ще й невизначеність щодо того, коли розпочнеться контрнаступ. Президент Зеленський заявив, що українські воїни будуть готові до контрнаступу, коли Україна отримає усе узгоджене з союзниками озброєння.

І з цього приводу, наприклад, The Washington Post звертає увагу на те, що попри обіцянки та заяви НАТО про передачу 98% всього анонсованого озброєння, українським чиновникам доводиться і надалі вибивати все обіцяне від партнерів.

Керівник ОП Андрій Єрмак провів переговори з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Вони обговорили ситуацію на фронті та військові потреби.

Разом з тим, міністр оборони Олексій Резніков відзначив, що перше штурмове формування вже готове до початку операції більше ніж на 90%, однак деякі визначені підрозділи все ще завершують навчальні програми за кордоном. Свою роль звісно грає і погода.

Втім, розмірковуючи про те, яким може стати український контрнаступ, аналітики видання The Washington Post звертають увагу на заяву міністра оборони Олексія Резнікова, в якій він закликав дещо зменшити градус очікувань від контрнаступу.

Резніков визнає, що від успіху на полі бою буде залежати і подальша підтримка союзників, адже їм треба буде переконати свого виборця, що Україна здатна і надалі звільняти свої території, а тому допомога того варта.

Який успіх треба Україні, щоб не втратити підтримку

The Washington Post ставить собі питання – якого масштабу перемоги у контрнаступі будуть достатніми для того, аби переконати Захід, що Україна свого не віддасть?

З іншого боку, тут немає ніякого секрету. І навіть президент Зеленський визнає, що більше перемог ми матимемо на полі бою, то більше людей повірять у нас, а це означає, що ми отримаємо більше допомоги.

Єдине, що поряд з такими тезами, західні ЗМІ часто додають, що у разі недостатнього успіху нас нібито підштовхнуть до переговорів. Але також варто пам'ятати, що останнє слово все одно за Україною.

Тим паче, що подібна риторика звучала і перед звільненням Херсона. У жовтні 2022 року вже були чутки, що, мовляв, після звільнення Херсона, нас точно змушуватимуть сісти за стіл переговорів. Але далі були рішення про танки, ППО та іншу зброю для сьогоднішнього контрнаступу. Отже, і сьогодні історія знову повторюється.

Яка перша ціль може бути в України під час контрнаступу

Разом з тим, у The Washington Post все ж розмірковують, а яким може бути контрнаступ ЗСУ? І першою перешкодою аналітики називають той факт, що нібито окупанти можуть мати географічну перевагу та більшу чисельність.

За останніми оцінками Резнікова, принаймні 300 000 окупантів зараз на території України.

Отже, припускають аналітики, однією з ключових цілей для України, і, можливо, першою ознакою успіху, було б розірвати так званий сухопутний міст між материковою Росією та окупованим Кримом, розрізати ключові лінії постачання російських військ у Запорізькій області та ізолювати російські бази на півострові.

Ще одним головним імперативом є відновлення контролю над надзвичайно цінними об’єктами критичної інфраструктури – це Запорізька АЕС та Каховська ГЕС.

Обидві на Півдні у Запорізькій та Херсонській областях. Однак, через географію місцевості потрібно більше зброї, ніж у нас її було взимку.

Саме тому Україні і вимагала від союзників збільшення допомоги. Після низки ключових рішень "Рамштайну" ситуація набагато краща.

Пастка чи "жест доброї волі": що означає "евакуація" окупантів на Півдні

Окупанти вже розуміють всю небезпеку свого перебування на Півдні України. Зокрема, раніше вони вже повідомляли про так звану евакуацію з частини окупованих територій Запоріжжя.

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни почали "евакуацію" жителів тимчасово окупованого Енергодара.

Хоча в Центрі нацспротиву попереджають, що в такий спосіб росіяни можуть виманити чоловіків призовного віку до фільтраційних таборів і далі передати їх окупаційним військкоматам.

Водночас в МАГАТЕ заявили, що персонал Запорізької АЕС залишається на місці, попри оголошення про евакуацію в Енергодарі.

Останнім часом на території станції спостерігається посилення військової присутності й активності. За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, ситуація на станції стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною.

Разом з тим, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що окупаційні війська почали активно перекидати важку техніку через Маріуполь у напрямку Запорізької області.

При цьому, за словами Андрющенка, інтенсивність руху російської техніки через окуповане місто постійно зростає. Отже, окупанти намагаються приготуватися до контрнаступу ЗСУ.

З огляду на це, аналітики The Washington Post і припускають, що Сили оборони України гіпотетично можуть зосередити свої зусилля на Півдні та спробувати звільнити місто Мелітополь і далі просуватися вперед, аби розірвати сухопутний міст до Криму.

Далі, не виключено, що Сили оборони готові зайти і в Крим. Такі припущення аналітики озвучують виходячи із підготовки окупантів на півострові і з усе нових і нових ударів по військових обʼєктах росіян в Криму.

З іншого боку, аналітики додають, що не варто виключати ймовірність зосередження Сил оборони України на Сході. Зокрема, одним і напрямків може бути місто Вугледар і просування у бік окупованого Маріуполя на Азовському морі.

Спектакль Пригожина в Бахмуті: чого намагався добитися ватажок вагнерівців

Аналітики наводять навіть потенційний сценарій наступу ЗСУ через місто Бахмут, або з міста Куп’янськ, щоб відновити контроль над районами Луганської області. Мовляв, саме цим можна пояснити таку паніку ватажка бойовиків Вагнера Пригожина.

І тут варто зупинитися на всій цій історії з погрозами Пригожина вивести бойовиків з Бахмута. Раніше терорист Пригожин влаштував спектакль із погрозами вивести своїх бойовиків з Бахмута, через те, що нібито міноборони Росії не надає його найманцям достатню кількість боєприпасів.

Сам Пригожин погрожував вивести свої сили 10 травня. Однак речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, заявив, що всі заяви Пригожина – брехня, і основна сила окупантів, яка штурмує Бахмут, – це саме бойовики "Вагнера".

І нікуди вони відходити не збираються, тим паче, що всі ці балачки про снарядний голод, на жаль, також брехня.

Разом з тим, варто згадати, що Пригожин заявляв про те, що нібито він вже домовився з Кадировим про те, що вагнерівці передадуть позиції в Бахмуті кадирівцям.

Однак аналітики Інституту вивчення війни певні, що від такої зміни сил окупанти все одно не досягнуть очікуваних результатів у спробах захопити місто-фортецю.

Проте Пригожин вже встиг нібито написати листа до Шойгу з проханням нібито вивести його найманців з Бахмуту, а Кадиров, своєю чергою, заявив, що надіслав листа російському диктатору Путіну, в якому повідомив про свою готовність "взяти Бахмут".

Аналітики допускають, що Пригожин і Кадиров прагнули таким чином представити міноборони Росії та регулярні російські війська як неефективні, і висувають умови, щоб звинувачувати військове відомство у будь-яких невдачах у районі Бахмута.

Окрім того, обидва терористи намагаються виставити себе такими собі борцями, яким просто заважають завершити справу. Мовляв, річ не в тім, що вони не здатні перемогти Сили оборони України, а в тому, що просто хтось інший винний у цьому.

Втім, це ще й, можливо, спроба показати перебільшену безпорадність з метою заманити українські сили у пастку.

Однак сьогодні спектакль Пригожина схоже підійшов до кульмінації. Адже Пригожин раптом заявляє, що отримав від міноборони Росії запевнення, що його найманці у Бахмуті отримають необхідні боєприпаси та техніку для продовження штурму міста.

Окрім того, Пригожин заявив, що йому нібито пообіцяли ще й залучити генерала Сергія Суровікіна, який раніше командував окупантами в Україні. Яка ж зрештою була мета цього спектаклю до кінця не зрозуміло.

Яка зброя збільшить шанси ЗСУ під час контрнаступу

З іншого боку, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов запевнив, що Росія на сьогодні вже не має жодного потенціалу, щоб здійснити ще одну спробу серйозного наступу. Окрім того, ракетні запаси ворога також вичерпані майже до межі.

Також варто додати і ще одну заяву, яка лише підливає олії у вогонь. Президент Чехії Петр Павел застеріг українське керівництво від прийняття поспішних рішень щодо контрнаступу, адже, за його словами, буде лише один шанс на успіх.

Мовляв, Україна не може собі дозволити провалити наступ, бо його підготовка надзвичайно складна з точки зору підготовки особового складу, логістики боєприпасів, фінансування пального.

Отже, за словами Петра Павела, цього року буде лише один шанс, тому він має бути успішним.

Однак також варто додати ще й думку генерала Річарда Берронса, який був командувачем Об'єднаними силами Великої Британії з 2013 до 2016 рік.

Він заявив, що є певні занепокоєння, що все ще недостатньо потужна протиповітряна оборона України, яка могла б закрити небо повністю, може зіткнутися з обстрілом російських ракет, коли почнеться контрнаступ.

Отже, він закликає США передати Україні більше сучасних систем ППО. Тим паче таких систем, як Patriot. які вже зарекомендували себе в Україні, збивши російську гіперзвукову ракету "Кинджал".