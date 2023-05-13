Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал последние сообщения о ситуации на фронте, в частности, под Бахмутом. Более подробно читайте дальше в материале.

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Что известно об успехах Сил обороны возле Бахмута

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский впервые официально подтвердил продвижение ВСУ на Бахмутском направлении. Он заверил, что оборонительная операция на Бахмутском направлении продолжается. Наши воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу.

Вместе с тем, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, украинские военные продолжают отбрасывать оккупантов на Бахмутском направлении. Только за минувшие сутки ВСУ удалось продвинуться еще на 300 метров в глубину врага.

И тут кто-то может сказать о том, что, мол, этого маловато и почему вообще так медленно? Однако следует понимать, что на Бахмутском направлении ни один украинский командир не отдаст приказа штурмовать позиции оккупантов, как это делают россияне, не жалея ни живой силы, ни техники.

Нет, на Бахмутском направлении продолжается очень взвешенная оборонительная операция Сил обороны с локальными контратаками, что позволяет Сергею Череватому даже говорить о возможности окружения вагнеровцев.

Если подытожить работу Сил обороны Украины за последние дни, то, как отмечают аналитики Института изучения войны, можно точно утверждать, что на сегодняшний день украинские войска имели успех к северо-западу от Бахмута во время локальных контратак.

В частности, как пишут аналитики, есть видео-подтверждение от самих окупантов, где четко видно, как российские войска убегают от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища, примерно в 4 километрах северо-западнее Бахмута.

Более того, российские так называемые военкоры уже признаются, что ВСУ вытеснили оккупантов на участке фронта между Богдановкой и Берховкой.

Вместе с тем, есть свидетельства, что занимавшие позиции возле Григорьевки оккупанты из состава Северного флота России также позорно убегали от украинских контратак.

Кроме того, аналитики утверждают, что можно осторожно говорить еще о контратаках Сил обороны Украины практически со всех сторон от Бахмута, в частности, сообщается о вероятности наступления ВСУ в направлении Хромового, Богдановки и Клищиевки.

У пропагандистов новый термин для оправдания неудач российской армии

Важно обратить внимание на то, что российская пропаганда всячески пытается выставить все так, чтобы не вызвать еще большей паники среди россиян.

В частности, кремлевские пропагандисты уверяют, что, мол, вся информация о контратаках ВСУ на Бахмутском направлении – чисто психологические операции и вообще даже отход россиян – это еще "не трагедия".

Мол, ничего что оккупанты пытались штурмовать Бахмут на протяжении почти года, а теперь убегают с позиций – так "запланировано".

Похоже, скрывать успешные контратаки ВСУ уже не могут и в Москве. Накануне российское Минобороны впервые с ноября признало, что ВСУ провели наступательные операции вдоль линии столкновения общей протяженностью более 95 километров.

И вот теперь к словосочетаниям "жест доброй воли" и "непростые решения" в российском Минобороны добавили еще одно фейковое определение реальности.

Там заверили, что оккупанты не убегали с позиций, а "в целях повышения устойчивости обороны заняли позиции вдоль Береховского водохранилища". Однако, по факту, россиянам под давлением ВСУ пришлось просто убегать.

Какие проблемы возникли в российской армии

И здесь вспоминается заявление главаря вагнеровцев Евгения Пригожина, который накануне кричал о том, что проседание российских флангов под Бахмутом может привести к полному окружению наемников, удерживающих позиции в самом городе.

Еще 9 мая Пригожин жаловался, что 72-я мотострелковая бригада ВС России просто сбежала из-под Бахмута. Позже в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ подтвердили провал врага.

Кроме того, тогда в 3-й ОШБр отметили, что были уничтожены десятки оккупантов, несколько складов боеприпасов врага, минометы и не один БМП. И здесь отмечу, речь уже идет о южном фланге, то есть ВСУ действительно давят на врага практически по всему Бахмутскому направлению.

Британская разведка заключает, что бегство российских окупантов с позиций под Бахмутом свидетельствует о больших проблемах в армии России. В частности, о нехватке надежных боевых подразделений.

В конце концов, накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, заверил, что оборонная операция ВСУ на Бахмутском направлении "достигает главной цели — это стачивание боевых возможностей России".

Череватый 12 мая сообщил, что ВСУ освободили более 17 километров квадратных на Бахмутском направлении за последние 3 дня действий.

Но достигается и еще одна цель во время контратак Сил обороны Украины, как говорит Череватый, кроме боевых потерь, у российских военных падает морально-психологическое состояние, появляются элементы паники. И это тоже очень важный маркер.

О чем свидетельствует нервная реакция Кремля на успехи ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила официально, что украинские войска до сих пор ведут оборонительные действия, иногда включающие контратаки и другие неопределенные активные действия. Поэтому говорить, что это уже и есть контрнаступление – неправильно.

Как говорят эксперты, украинские силы начали проводить операции по формированию условий для будущего контрнаступления. Все западные источники указывают на то, что контрнаступление еще не начиналось, несмотря на панику россиян.

Более того, западные аналитики обращают внимание на то, что во время контратак на Бахмутском направлении украинская армия еще даже не начала использовать западные танки Leopard или Challenger, а также боевые машины пехоты Marder, Stryker и Bradley.

Также в боях пока не задействованы недавно сформированные подразделения, которые проходили обучение в странах ЕС.

Следовательно, максимально нервная реакция руководства российской армии уже сейчас дает представление о том, как реальное крупномасштабное украинское наступление ударит по моральному состоянию россиян.

Самолет в Брянске: как паника сковывает силы россиян

Панические настроения россиян перед своим поражением уже дают результаты. оккупанты, похоже, в панике начали сбивать собственные же самолеты и вертолеты.

Дело в том, что 13 мая в Брянской области два вертолета и два самолета загадочно упали. И здесь есть интересные детали.

В частности, утром появились первые сообщения о том, что в Брянской области упал военный вертолет якобы из-за возгорания двигателя. В частности, в Клинцах, где уже фиксировались загадочные взрывы на военной базе, разбился вертолет.

И тут начались первые несовпадения во вранье Кремля. Кремлевские СМИ заверили, что у вертолета загорелся двигатель, но местные сообщают, что видели и слышали в небе взрыв перед падением вертолета. Позже российские СМИ сообщили о падении еще одного вертолета, не долетевшего до Клинцев.

Еще через час стало известно, что в Брянской области разбился сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. В частности, он упал недалеко от украинской границы.

Сразу же Кремль, ранее говоривший, что просто двигатель у вертолета загорелся, вдруг объявил на территории Клинцовского района план-перехват, там ищут "диверсантов, которые могли сбить вертолет и истребитель".

Еще позже российские СМИ сообщили, что российские спецслужбы проверяют информацию о падении еще одного военного самолета. То есть, в общем, есть разные сообщения о 2 вертолетах и 2 самолетах.

Интересно, что местные россияне сначала опубликовали видео с места падения самолетов и вертолетов, на котором заявляли, что это якобы украинские воздушные суда.

Но потом что-то пошло не так, потому что у Украины нет, например, Су-34. Так вот, весь парадокс заключается в том, что, учитывая воздушные взрывы перед падением самолетов и вертолетов, эксперты предполагают, что россияне настолько напуганы, что российская ПВО позбивала российскую авиацию.

Оккупанты утверждают, что Украина пустила в ход Storm Shadow

Утром 13 мая в оккупированном Луганске раздался очередной взрыв. Российские пропагандисты поспешили заявить, что якобы Украина ударила по микрорайону Юбилейный, в результате чего в некоторых домах обломками выбиты стекла в окнах.

Хотя позже стало известно, что при обстреле попали в старое здание Луганской академии внутренних дел, где с 2015 года располагаются российские оккупанты, а сама академия уже базируется в центре города. То есть, это банальная база окупантов в Луганске.

По этому поводу в Институте изучения войны добавляют, что Минобороны России пытается унять паранойю относительно возможного контрнаступления Украины на Харьковско-Луганском направлении.

Они пытаются придумать истории о том, как оккупанты якобы отбивают все атаки ВСУ на линии Сватово – Кременная. Хотя это не соответствует действительности.

Однако, по данным Института, украинские войска продолжают обстреливать российские тыловые районы в Луганской области. В частности, накануне что-то мощно взрывалось и на Луганском машиностроительном заводе.

Учитывая расстояние от линии фронта, российские пропагандисты уже кричат о том, что Силы обороны Украины якобы приступили к применению крылатой ракеты Storm Shadow. Что ж, чем больше паники среди окупантов, тем лучше.

А поводов для паники у окупантов все больше. Например, накануне Минобороны Украины полушутя написало в твиттере, что российские корабли-носители "Калибров" в Черном море могут оказаться в зоне досягаемости после того, как Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые имеют радиус поражения в 300 километров.

Новый мощный пакет помощи от Германии

Возвращаясь к вопросу подготовки Украины к контрнаступлению, следует упомянуть и о заявлении президента Зеленского. Он заявил, что Украина не будет спешить с контрнаступлением, поскольку еще нужно дождаться всей обещанной бронетехники от партнеров, чтобы наши защитники были в безопасности.

И вот Германия удивила анонсом самого большого за все время войны оборонного пакета помощи для Украины.

По данным немецких СМИ, в большой пакет помощи от Германии войдут 20 бронетранспортеров Marder; 30 танков Leopard 1, 18 колесных гаубиц; 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM; 12 пусковых установок IRIS-T SLS; сотни управляемых ракет для вышеупомянутых систем; 15 ЗРК Gepard и ряд вооружений.

Отмечается, что Германия хочет помочь нашей стране в разведке. Запланирована поставка около 200 разведывательных БПЛА. Также речь идет и о передаче 100 защищенных боевых машин, используемых для транспортировки военных на фронт, а также 100 машин логистической поддержки.

Der Spiegel добавляет, что пакет будет официально объявлен параллельно с вручением премии Карла Великого президенту Владимиру Зеленскому, который должен прибыть в Германию после визита в Рим.