Так, в Генштабе отметили, что основные усилия россияне сосредотачивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Далее вы можете увидеть актуальную карту боевых действий.

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Где самые горячие бои

В сутки было 47 боевых столкновений на 4 направлениях, где есть наступление россиян. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Лиманском направлении россияне обстреляли населенные пункты рядом с линией боевого столкновения. Под огонь попали Макеевка, Белогоровка, Луганская область, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

россияне обстреляли населенные пункты рядом с линией боевого столкновения. Под огонь попали Макеевка, Белогоровка, Луганская область, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Ступочки. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Южное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

противник продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Ступочки. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Южное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное, осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное, осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Карта боевых действий:

Ситуация в других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация спокойная, признаки формирования наступательных группировок не выявлены. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Оккупанты обстреливают населенные пункты.