Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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Оккупанты наступали на трех направлениях

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут и Белая Гора. Враг обстрелял более 10 населённых пунктов Донецкой области на этом направлении.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные постепенно продвигаются в двух направлениях в пригороде Бахмута. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский тоже информировал о продвижении наших сил.

Карта боев на Бахмутском направлении

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки. Россияне обстреляли несколько городов и сел на этом направлении.

Карта боев на Купянском направлении

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

Карта боев в Марьинке

Какая ситуация на других участках фронта

Россияне не проводили наступательных действий на:

Авдеевском направлении,

Шахтерском,

Лиманском,

Волынском и Полесском,

Северском и Слобожанском,

Запорожском и Херсонском.

В то же время оккупанты наносили авиаудары и многочисленные обстрелы, в частности, из артиллерии. На Запорожском и Херсонском направлениях враг в обороне.

Силы обороны отработали по оккупантам