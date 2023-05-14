Минобороны России в воскресенье, 14 мая, сообщило о двух погибших военных руководителей, пишет 24 Канал. Речь идет о заместителе командира армейского корпуса по военно-политической работе Юрии Бровко и командире 4 мотострелковой бригады Вячеславе Макарове.

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Командиры якобы погибли при отражении атаки украинских военных.

Бровко, по данным ведомства, принимал участие в отражении атаки ВСУ в Бахмуте. Макаров руководил боем в районе населённого пункта Ивановское, которое российские СМИ называют Красное.

Российское ведомство заявило, что Макаров, будучи на передовой, лично руководил боем. Во время отражения атаки он был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя.

Бровко был на другом участке и получил множественные осколочные ранения.

Отметим, что официальные лица в Киеве пока не подтверждали информацию о гибели российских командиров на Бахмутском направлении.

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