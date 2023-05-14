И это только цветочки. Если говорить о потерях врага с самого начала полномасштабного вторжения, то они поражают. С 24 февраля 2022 года наши военные ликвидировали 198 880 российских захватчиков. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать уничтоженных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.
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Потери врага в технике
Также за более чем год полномасштабного вторжения враг потерял немало своей техники. В металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, а также сотни самолетов и вертолетов. Украшением этого списка остается крейсер "Москва", теперь спокойно лежащий себе на дне Черного моря.
- танков – 3 756;
- боевых бронированных машин – 7 325;
- артиллерийских систем – 3 116;
- РСЗО – 562;
- средств ПВО – 314;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 294;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 696;
- крылатых ракет – 970;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 018;
- специальной техники – 404.
Актуальные потери врага по состоянию на 14 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Несмотря на то, что враг несет колоссальные потери, это его не останавливает. Оккупанты продолжают ежедневно идти в атаку и наступать.
За минувшие сутки – 57 боевых столкновений
По данным Генштаба, основные усилия враг продолжает сосредоточиваться на четырех направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За прошедшие сутки зафиксировали 57 боевых столкновений на этих направлениях. Если говорить об эпицентре боев, то он в Бахмуте и Марьинке.
Отметим, что оккупанты не просто так лезут в атаку. Они пытаются воплотить в жизнь кровавый план Путина. Речь идет о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей. Но наши мужественные защитники не разрешают захватчикам этого сделать.