І це лише квіточки. Якщо говорити про втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення, то вони вражають. З 24 лютого 2022 року наші військові ліквідували 198 880 російських загарбників. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати знищених окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Також за понад рік повномасштабного вторгнення ворог втратив чимало своєї техніки. На брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, а також сотні літаків і гелікоптерів. Окрасою цього списку залишається крейсер "Москва", який тепер спокійно лежить собі на дні Чорного моря.

танків – 3 756;

бойових броньованих машин – 7 325;

артилерійських систем – 3 116;

РСЗВ – 562;

засобів ППО – 314;

літаків – 308;

гелікоптерів – 294;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 696;

крилатих ракет – 970;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 018;

спеціальної техніки – 404.



Актуальні втрати ворога станом на 14 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Попри те, що ворог зазнає колосальних втрат, це його не зупиняє. Окупанти продовжують щоденно йти в атаку та наступати.

За минулу добу – 57 бойових зіткнень

За даними Генштабу, основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на чотирьох напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Мар'їнський. Упродовж минулої доби зафіксували 57 бойових зіткнень на цих напрямках. Якщо говорити про епіцентр боїв, то він у Бахмуті та Мар'їнці.

Зазначимо, що окупанти не просто так лізуть в атаку. Вони намагаються втілити у життя кривавий план Путіна. Мовиться про вихід на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Але наші мужні захисники не дозволяють загарбникам цього зробити.