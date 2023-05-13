Офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан "Штірліц" наголосив, що внаслідок удару загинули щонайменше 3 офіцери російської армії та 20 солдатів. Втрати щодо озброєння та військової техніки – уточнюються.

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Штефан підрахував кількість росіян, що загинули після удару в Кліщіївці

"Штірліц" повідомив, що внаслідок "бавовни" в Кліщіївці без командування лишилася 4 окрема мотострілецька бригада, що входить до 2 армійського корпусу росіян на Донбасі. Військовослужбовець передав "щирі вітання родинам демобілізованих росіян.

Наразі відомо про загибель таких російських командирів:

заступник командувача 2 армійського корпусу з морально-психологічного забезпечення полковник "Т";

командир 4 окремої мотострілецької бригади полковник "М";

начальник штабу 4 окремої мотострілецької бригади полковник "М";

Крім цього, також важкі поранення отримав і заступник командира бригади полковник "Я". Однак Штефан висловив сподівання, що його теж "демобілізують".

Військовий також розповів, що командування корпусу приїхало, щоб "підняти всіх в атаку на конях і з шаблями", але не очікували "подарунка" від Збройних Сил.

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