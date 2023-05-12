Розслідувачі детально вивчили дані з відкритих джерел. Завдяки цьому їм вдалося установити імена 22 644 російських загарбників. Наголошуємо, що мовиться про встановлених.

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Втрати ростуть стрімко

Журналісти зауважили, що майже половина з ідентифікованих ліквідованих окупантів загинула за останні 5 місяців. Якщо ж говорити про темпи зростання втрат, то вони перевищують середні показники за 2022 рік.

До прикладу, з 1 грудня 2022 року встановили імена 10 230 російських загарбників, знищених на війні. Цікаво, що понад половина тих, кого ліквідували за цей період, не мала жодної причетності до війська. Мовиться про добровольців, мобілізованих, а також зеків. Їх налічують 5 522 лиш встановлених.

Якщо говорити про поділ по категоріях. То за останні місяці найбільше зазнали втрат ті загони, в яких воювали зеки. З грудня 2022 року під час спроб штурмувати Соледар і Бахмут загинули щонайменше 3 100 "завербованих" ув'язнених.



Втрати ворога по роду військ / Інфографіка BBC

Також загинуло чимало мобілізованих. Відкриті джерела свідчать про 2 153 ліквідованих. Цікаво, що 60% з них вирушили додому в пакетах після 1 грудня минулого року. Цікаво, що 2 100 цих мобілізованих загинули на фронті, а 53 – на території самої Росії.

Крім того, ворог зазнав чимало втрат і серед своїх елітних військ. Найбільше серед "ведевешників", а найменше – серед бійців ФСБ та ФСО.



Втрати ворога серед елітних військ / Інфографіка BBC



Найбільше загинуло рядових солдатів / Інфографіка BBC

Актуальна статистика втрат ворога