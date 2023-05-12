Актуальною інформацією, пов'язаною з війною Росії проти України, поділилися у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ. Що вони розповідають про подальші дії росіян.

Читайте також У Криму під Джанкоєм упав російський військовий вертоліт: екіпаж самоліквідувався

Формують нові бригади

Російські загарбники займаються доукомплектуванням підрозділів, які зазнали втрат на війні. Але це ще не все, адже ворог ще й формує нові частини.

За наявними даними, розпочалося формування окремої мотострілецької бригади у Ставропольському краї. Це роблять на базі фондів Південного військового округу. Відомо, що бійці повинні будуть посилити війська, які вже діють на території нашої держави.

Водночас, зазначають у Генштабі, з особовим складом не все гаразд. Більшість тих, хто підписав контракт, не вмотивовані воювати. Натомість вони просто прагнуть заробити грошей.

У відомстві також наголошують, що ворог продовжує зосереджувати основні свої зусилля на чотирьох напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, а також Мар'їнський. Впродовж доби російські загарбники здійснили 36 атак. Якщо ж говорити про запеклі бої, то вони наразі точаться у Бахмуті та Мар'їнці.

Нагадуємо, що російські бійці впродовж місяців намагаються втілити черговий божевільний план Путіна. Він прагне, щоб його армія вийшла на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Але мужність наших захисників не дозволяє їм цього зробити.

У бажанні захопити нові території, ворог продовжує зазнавати шалених втрат. Лиш за минулу добу наші військові ліквідували понад 700 загарбників.

Скоро буде 200 тисяч знищених окупантів

Так, від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалося відправити на той світ 197 670 російських солдатів. А за минулу добу "лави двохсотих" поповнили 750 "хороших росіян".

Крім того, на брухт перетворили 3 745 танків, 7 295 бойових броньованих машин, 3 068 артилерійських систем, 559 РСЗВ, 312 засобів ППО.

3 745 танків, 7 295 бойових броньованих машин, 3 068 артилерійських систем, 559 РСЗВ, 312 засобів ППО. А ще на балансі так званої "другої армії світу" на 308 літаків, 294 гелікоптери, 2 636 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 970 крилатих ракет, 18 суден, 5 996 автомобілів і автоцистерн, а також 393 одиниці спецтехніки менше.

Повернімося до втрат у живій силі. Реальні цифри можуть бути значно вищими. Це пов'язано з тим, що точно рахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.