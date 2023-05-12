Актуальной информацией, связанной с войной России против Украины, поделились в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Что там рассказывают о дальнейших действиях россиян.

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Формируют новые бригады

Российские захватчики занимаются доукомплектованием подразделений, понесших потери на войне. Но это еще не все, ведь враг формирует новые части.

По имеющимся данным, началось формирование отдельной мотострелковой бригады в Ставропольском крае. Это делается на базе фондов Южного военного округа. Известно, что бойцы должны будут усилить уже действующие войска на территории нашего государства.

В то же время, отмечают в Генштабе, с личным составом не все хорошо. Большинство подписавших контракт не мотивированы воевать. Они просто стремятся заработать денег.

В ведомстве также отмечают, что враг продолжает сосредоточивать основные усилия на четырех направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, а также Марьинском. В течение суток российские захватчики совершили 36 атак. Если говорить об ожесточенных боях, то они идут в Бахмуте и Марьинке.

Напомним, что российские бойцы в течение месяцев пытаются воплотить очередной безумный план Путина. Он стремится, чтобы его армия вышла на административные границы Донецкой и Луганской областей. Но мужество наших защитников не позволяет им это сделать.

В желании захватить новые территории, враг продолжает нести безумные потери. Только за прошедшие сутки наши военные ликвидировали более 700 захватчиков.

Скоро будет 200 тысяч уничтоженных оккупантов

Так, с начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось отправить на тот свет 197 670 русских солдат. А за минувшие сутки "скамьи двухсотых" пополнили 750 "хороших россиян".

Кроме того, в металлолом превратили 3 745 танков, 7 295 боевых бронированных машин, 3 068 артиллерийских систем, 559 РСЗО, 312 средств ПВО.

3 745 танков, 7 295 боевых бронированных машин, 3 068 артиллерийских систем, 559 РСЗО, 312 средств ПВО. А еще на балансе так называемой "второй армии мира" на 308 самолетов, 294 вертолета, 2 636 БПЛА оперативно-тактического уровня, 970 крылатых ракет, 18 судов, 5 996 автомобилей и автоцистерн, а также 393 единицы спецтехники меньше.

Вернемся к потерям в живой силе. Реальные цифры могут быть значительно выше. Это связано с тем, что точно считать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.