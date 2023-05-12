Про це повідомило Міноборони Росії. Унаслідок аварії усі, хто були на борту, загинули, передає 24 Канал.

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Пілоти загинули

У міністерстві заявляють, що це був плановий навчально-тренувальний політ гелікоптера Мі-28. Політ виконувався без боєкомплекту, на землі руйнувань немає.

На щастя, пілоти не постраждали, а загинули. Попередня причина аварії – відмова техніки.

У місцевих телеграм-каналах поширюють фото з місця події. На світлині видніється чорний дим від пожежі внаслідок падіння вертольота.

У Криму впав російський вертоліт / Фото з соцмереж

Варто нагадати схожу ситуацію 4-річної давності. У 2019 році в Краснодарському краї розбилися російські пілоти на Мі-28H, які брали участь в агресії проти України 2018 року, коли в нейтральних водах атакували українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

У цій авіакатастрофі в 2021 році російський воєнний суд визнав винним колишнього командира 55-го окремого вертолітного полку ВПС Росії полковника Євгена Суходольського. Йому присудили 5 років позбавлення волі.

До слова, радник глави ОП Михайло Подоляк казав, що "бавовни" у Криму побільшає. Це все пов'язано з інтерактивною картою окупованого Криму, на якій журналісти позначили 223 військових об'єктів Росії.

Він додав, що частина даних була у відкритому доступі, а журналісти зробили дуже хорошу роботу. Тож найближчим часом півострів стане небезпечним місцем для росіян.

Наголосимо, що незабаром росіянам буде геть не солодко. Адже техніки, ресурсів та людей у ворога залишається все менше. Тим паче, що загарбники власноруч нищать свою техніку.

Актуальні втрати ворога

За даними Генштабу, минулої доби російська армія скоротилась ще на 750 вояків. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили вже 197 670 окупантів.

Крім того, ворог втрачає величезну кількість техніки. Актуальна статистика наразі виглядає так: