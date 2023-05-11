Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він додав, що частина даних була у відкритому доступі, а журналісти зробили дуже хорошу роботу.

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Карта має важливий психологічний аспект

За його словами, частково дані по військових об’єктах були зібрані нашими партизанами та прихильниками на півострові. Опублікована карта має певний психологічний аспект: Україна показує партнерам, своїм громадянам і, найголовніше, росіянам, що ЗСУ усе бачать. Ці об’єкти незаконного будівництва на нашій території будуть знищені.

"Наші розвідники знають краще, що і де розташовано і, коли це буде знищено. Крим, м’яко кажучи, не є надійним місцем для росіян. Він стане небезпечним місцем найближчими днями, тижнями, місяцями. Це об’єктивний розвиток подій", – заявив Подоляк.

Він відзначив роботу журналістів та додав, що в української розвідки є набагато детальніша та продумана карта, яку напрацювали спеціалісти з ГУР та СБУ і, яка містить ще більше цінної інформації.

Що відомо про карту військових об’єктів у Криму