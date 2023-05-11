Об этом 24 Канала рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он добавил, что часть данных была в открытом доступе, а журналисты проделали очень хорошую работу.

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Карта имеет важный психологический аспект

По его словам, частично данные по военным объектам были собраны нашими партизанами и поклонниками на полуострове. Опубликованная карта имеет определенный психологический аспект: Украина показывает партнерам, своим гражданам и, самое главное, россиянам, что ВСУ все видят. Эти объекты незаконного строительства на нашей территории будут уничтожены.

"Наши разведчики знают лучше, что и где расположено и, когда это будет уничтожено. Крым, мягко говоря, не является надежным местом для россиян. Он станет опасным местом в ближайшие дни, недели, месяцы. Это объективное развитие событий", – заявил Подоляк.

Он отметил работу журналистов и добавил, что у украинской разведки есть более подробная и продуманная карта, которую наработали специалисты из ГУР и СБУ и которая содержит еще больше ценной информации.

Что известно о карте военных объектов в Крыму