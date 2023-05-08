Да, россияне действительно перемещают живую силу перед наступлением ВСУ. Однако панические настроения видны из материалов перехватов, и из другой информации. Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Кстати Оккупанты бегут из Скадовска, сворачивают так называемые "администрации", – Генштаб

Паника распространяется и среди простых "обывателей", то есть коллаборантов. Юсов добавил, если траншеи роют на севере Крыма – это значит, что оккупанты допускают один из сценариев как отступление и прорыв на Крым украинских Сил безопасности и обороны.

Из Крыма – уже километровые очереди

Разведчик заметил, когда в Крыму случаются взрывы или "хлопок", наблюдаются многокилометровые пробки на выезд с полуострова в сторону России.

Руководство оккупационных "администраций" Крыма и командование уже в основном позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи за пределы оккупированных территорий. Кому повезло – вывезли даже за пределы России.

Так же поступили условные элиты: бизнес, политические, военные. Они уже обеспечили свои рождаемости и даже распродали имущество.

Такая ситуация не только в Крыму.

Юсов рассказал, что такая ситуация не только в Крыму. Речь идет и об ОРДЛО – так называемых "ЛНР", "ДНР" и других оккупированных территориях.

То есть в принципе даже те, кто не уехал из оккупационных администраций, точно сидят на чемоданах,

– сказал чиновник.

Он добавил, что оккупанты не сделали этого до сих пор только из-за страха перед высшим командованием, которое запрещает подобные действия и следит. Захватчики и их семьи находятся в заложниках в кремлевском режиме.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ 8 мая сообщили, что оккупанты бегут из Скадовска. Они сворачивают там так называемые "администрации". Перед тем информировали, что захватчики бегут из Энергодара.