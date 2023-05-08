Так, росіяни дійсно переміщають живу силу перед наступом ЗСУ. Однак панічні настрої видніються з матеріалів перехоплень, і з іншої інформації. Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

До речі Окупанти тікають зі Скадовська, згортають так звані "адміністрації", – Генштаб

Паніка поширюється і серед простих "обивателів", тобто колаборантів. Юсов додав, якщо траншеї риють на півночі Криму – цо означає, що окупанти допускають один із сценаріїв як відступ і прорив на Крим українських Сил безпеки та оборони.

З Криму – вже кілометрові черги

Розвідник зауважив, коли в Криму трапляються вибухи чи "бавовна", спостерігаються багатокілометрові затори на виїзд з півострова в бік Росії.

Керівництво окупаційних "адміністрацій" Криму та командування вже здебільшого подбали про те, щоби вивезти свої родини за межі окупованих територій. Кому пощастило – вивезли навіть за межі Росії.

Так само зробили умовні еліти: бізнес, політичні, військові. Вони вже забезпечили свої родити на навіть розпродали майно.

Така ситуація не тільки в Криму

Юсов розповів, що така ситуація не лише в Криму. Мовиться і про ОРДЛО – так звані "ЛНР", "ДНР" і про інші окуповані території.

Тобто в принципі навіть ті, хто не виїхав з окупаційних адміністрацій, точно сидять на валізах,

– сказав чиновник.

Він додав, що окупанти не зробили цього досі хіба через страх перед вищим командуванням, яке забороняє подібні дії та стежить. Загарбники та їх родини перебувають заручниках у кремлівського режиму.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ 8 травня повідомили що окупанти тікають зі Скадовська. Вони згортають там так звані "адміністрації". Перед тим інформували, що загарбники тікають з Енергодара.