Так, росіяни дійсно переміщають живу силу перед наступом ЗСУ. Однак панічні настрої видніються з матеріалів перехоплень, і з іншої інформації. Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.
До речі Окупанти тікають зі Скадовська, згортають так звані "адміністрації", – Генштаб
Паніка поширюється і серед простих "обивателів", тобто колаборантів. Юсов додав, якщо траншеї риють на півночі Криму – цо означає, що окупанти допускають один із сценаріїв як відступ і прорив на Крим українських Сил безпеки та оборони.
З Криму – вже кілометрові черги
Розвідник зауважив, коли в Криму трапляються вибухи чи "бавовна", спостерігаються багатокілометрові затори на виїзд з півострова в бік Росії.
Керівництво окупаційних "адміністрацій" Криму та командування вже здебільшого подбали про те, щоби вивезти свої родини за межі окупованих територій. Кому пощастило – вивезли навіть за межі Росії.
Так само зробили умовні еліти: бізнес, політичні, військові. Вони вже забезпечили свої родити на навіть розпродали майно.
Така ситуація не тільки в Криму
Юсов розповів, що така ситуація не лише в Криму. Мовиться і про ОРДЛО – так звані "ЛНР", "ДНР" і про інші окуповані території.
Тобто в принципі навіть ті, хто не виїхав з окупаційних адміністрацій, точно сидять на валізах,
– сказав чиновник.
Він додав, що окупанти не зробили цього досі хіба через страх перед вищим командуванням, яке забороняє подібні дії та стежить. Загарбники та їх родини перебувають заручниках у кремлівського режиму.