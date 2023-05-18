Зокрема знаний російський пропагандист та посіпака президента Росії Владіміра Путіна Владімір Соловйов у своїй пропагандистській програмі пройшовся по так званим цілям "специальной воєнной опєрациї", якою в Росії йменують війну проти України, інформує 24 Канал.
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Росіяни шукають "мотивацію" для українців
Один з гостей ток-шоу висловив думку, що Росія не достатньо чітко формулює задачі щодо того, "що ми (росіяни – 24 Канал) намагаємося сказати українському народу".
Не можна переставити боротись з нацизмом і сатанізмом, навіть на секунду. Залишіть на один місяць клумбу – якщо її не полоти, то там не буде квітів,
– заявив цей гість.
Російські пропагандисти "вражають" усіх своїм маразмом: дивитись відео
Соловйов неочікувано підтримав цю тезу. Він додав, що росіяни усвідомлюють "проти чого вони воюють", але їм потрібно сформулювати послання – "за що вони воюють", щоб "донести це українському народу".
"Спочатку була демілітаризація, денацифікація і намір відсунути кордони НАТО від Росії, а тепер біля нас опинилась Фінляндія, яка, очевидно, хоче реваншу. Прибалти тепер щось хочуть, поляки, а ми чого хочемо?", – бідкається майбутній в’язень Гааги.
Як ще за останній час відзначилась російська пропаганда
- Російська пропаганда останні місяці посилено готує свою аудиторію до майбутніх поразок російської армії.
- Зокрема нещодавно пропагандистка Скабєєва у відчаї закликала завдати удару по Польщі, але гість її ток-шоу запевнив, що цього не станеться через "політичні обмеження та домовленості".
- На цьому ж ток-шоу прозвучала думка, що Володимир Зеленський насправді хороший президент і комусь би варто було в нього повчитися.