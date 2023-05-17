Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, коли впаде путінський режим, його прихвосні не зможуть служити новій владі в Росії.

До теми Пригрозили відповісти: у Кремлі істерика через надання Україні ракет Storm Shadow

"Банда" Путіна не хоче втрачати владу

Шейтельман зазначив, що найближче оточення Путіна, яке складається з 10 людей, дуже боїться втратити свою владу. Вони розуміють, що Захід підтримує Україну та більше ніколи не сидітиме з ними за одним столом.

Політтехнолог підкреслив, що речник Кремля Дмітрій Пєсков після перемоги України та відходу Путіна від влади не зможе бути в російській політиці. Усі прихвосні диктатора бояться, що втратять свій вплив.

З так званою "бандою Путіна" більше ніколи ніхто не розмовлятиме. Пєсков розуміє, що новій владі в Росії він прислужувати не зможе. У цієї "першої десятки" страшно "підгорає" від виділення Україні зброї,

– сказав він.

Чергові "перли" російської пропаганди: дивіться відео

Істерики російських пропагандистів