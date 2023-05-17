Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, коли впаде путінський режим, його прихвосні не зможуть служити новій владі в Росії.
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"Банда" Путіна не хоче втрачати владу
Шейтельман зазначив, що найближче оточення Путіна, яке складається з 10 людей, дуже боїться втратити свою владу. Вони розуміють, що Захід підтримує Україну та більше ніколи не сидітиме з ними за одним столом.
Політтехнолог підкреслив, що речник Кремля Дмітрій Пєсков після перемоги України та відходу Путіна від влади не зможе бути в російській політиці. Усі прихвосні диктатора бояться, що втратять свій вплив.
З так званою "бандою Путіна" більше ніколи ніхто не розмовлятиме. Пєсков розуміє, що новій владі в Росії він прислужувати не зможе. У цієї "першої десятки" страшно "підгорає" від виділення Україні зброї,
– сказав він.
Чергові "перли" російської пропаганди: дивіться відео
Істерики російських пропагандистів
- У Росії бояться, що Україна отримає потужні винищувачі F-16. Пропагандисти країни-агресорки сказились та заволали, що якщо союзники нададуть Україні озброєння, авіацію, то росіяни начебто завдаватимуть ударів по тих країнах, які постачають зброю.
- Гості Ольги Скабєєвої в ефірі ледь не билися в істериці через те, що Велика Британія передала Україні ракети Storm Shadow. Отримання цих ракет напередодні контрнаступу ЗСУ неймовірно жахає росіян.
- Ще один російський пропагандист Владімір Соловйов в ефірі своєї програми почав погрожувати країнам-союзникам України "ядерним знищенням". Істерику в пропагандиста також викликала інформація про передачу Збройним Силам України крилатих авіаційних ракет Storm Shadow.