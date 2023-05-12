Про це свідчить те, що вони обговорюють на пропагандистських шоу. Так, гості Ольги Скабєєвої в ефірі ледь не билися в істериці через те, що чекає на росіян, передає 24 Канал, який послухав усе це бідкання за вас.

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Бояться контрнаступу, який ще не почався

Одним з гостей студії був полковник запасу Міхаїл Ходарьонок. Він зауважив, що наша держава буцімто займається накопиченням запасів озброєння, яке їй необхідне для контрнаступу. І що, мовляв, "ще нічого не почалося". Але окупанти вже перелякані до неможливості.

На його думку, наступальну операцію наші військові розпочнуть з "масованого вогневого удару". Його завдаватимуть "на всю можливу глибину" з допомогою високоточної зброї. А цілями будуть всі "можливі об'єкти". Передовсім мовитиметься про інфраструктуру.

Насправді ще нічого не почалося. Твердження президента Зеленського про те, що треба трішечки почекати. З чим це пов'язано? На мій погляд, це суто практичні кроки з його боку. Треба, наприклад, ще 50 ракет Storm Shadow...,

– продовжив бідкатися він.

Шукають цілі на території Росії

Ходарьонок зауважив, що ракети Storm Shadow здатні досягати цілі на відстань до 550 кілометрів. Тож, за його словами, неспокійно буде не лише на окупованих територіях, а й за їхніми межами.

"У зоні досяжності цього виробу – і Новоросійськ, і Сочі, і Ростов-на-Дону, і Краснодар. Тобто, вочевидь, затримка пов'язана лише з надходженням додаткової високоточної зброї", – міркує він.

Ми ж зауважимо, що Україна не атакуватиме цими ракетами територію Росії. Для нашої країни в пріоритеті є звільнення окупованих територій. І саме звідти наші захисники проганятимуть ворога. В тому числі з допомогою Storm Shadow.

За його словами, "дуже багато говорили" про "розумні" бомби:

малого діаметра наземного запуску GLSDB;

збільшеної дальності JDAM.

Водночас, чи то хизується, чи то дивується, "якогось масштабного застосування з боку України не відзначається". Він також припустив, що, можливо, і в цьому випадку "створюються необхідні запаси".

Знову-таки, боєприпаси HIMARS, скільки вони там поставили, невідомо, якої дальності – теж. Вони (Україна – 24 Канал) оголосять про те, що наступальна операція розпочалася, коли з'являться перші для них результати оперативного значення. Ну, скажімо так, взяте те чи інше місто, вийшли на той чи інший рубіж, ось тоді тільки вони оголосять,

– додав він.

Дуже гарну репліку вставила Скабєєва. Ясна річ, що вона не була в захваті від промови полковника. Тож скупо побідкалася, що він "уміє вселити оптимізм і надію".