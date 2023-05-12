Об этом свидетельствует то, что они обсуждают на пропагандистских шоу. Так, гости Ольги Скабеевой в эфире чуть не бились в истерике из-за того, что ждет россиян, передает 24 Канал, который послушал все эти жалобы за вас.

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Боятся контрнаступления, которое еще не началось

Одним из гостей студии был полковник запаса Михаил Ходаренок. Он отметил, что наше государство якобы занимается накоплением запасов вооружения, которое ему необходимо для контрнаступления. И что, мол, "еще ничего не началось". Но оккупанты уже перепуганы до невозможности.

По его мнению, наступательную операцию наши военные начнут с "массированного огневого удара". Его будут наносить "на всю возможную глубину" с помощью высокоточного оружия. А целями будут все "возможные объекты". Прежде всего будет говориться об инфраструктуре.

На самом деле, еще ничего не началось. Утверждение президента Зеленского о том, что нужно немного подождать. С чем это связано? На мой взгляд, это сугубо практические шаги с его стороны. Надо, например, еще 50 ракет Storm Shadow...

– продолжал жаловаться он.

Ищут цели на территории России

Ходаренок отметил, что ракеты Storm Shadow способны достигать цели на расстояние до 550 километров. Так что, по его словам, неспокойно будет не только на оккупированных территориях, но и за их пределами.

"В зоне досягаемости этого изделия – и Новороссийск, и Сочи, и Ростов-на-Дону, и Краснодар. То есть, очевидно, задержка связана только с поступлением дополнительного высокоточного оружия", – рассуждает он.

Мы же заметим, что Украина не будет атаковать этими ракетами территорию России. Для нашей страны в приоритете – освобождение оккупированных территорий. И именно оттуда наши защитники будут прогонять врага. В том числе с помощью Storm Shadow.

По его словам, "очень много говорили" о "умных" бомбах:

малого диаметра наземного запуска GLSDB;

увеличенной дальности JDAM.

В то же время, то кичится, то ли удивляется, "какого-то масштабного применения со стороны Украины не отмечается". Он также предположил, что, возможно, и в этом случае "создают необходимые запасы".

Опять же, боеприпасы HIMARS, сколько они там поставили, неизвестно, какой дальности – тоже. Они (Украина – 24 Канал) объявят о том, что наступательная операция началась, когда появятся первые для них результаты оперативного значения. Ну, скажем так, взят тот или иной город, вышли на тот или иной рубеж, вот тогда только они объявят,

– добавил он.

Очень хорошую реплику вставила Скабеева. Разумеется, она не была в восторге от речи полковника. Так что скупо пожаловалась, что он "умеет внушить оптимизм и надежду".