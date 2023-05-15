Це стає справжнім тригером для пропагандистів "на болотах", пише 24 Канал. Хочуть росіяни цього чи не хочуть, але до них приходить розуміння того, що Україна все ж отримає позитивне рішення щодо передачі потужних винищувачів.
Детальніше Створюємо коаліцію винищувачів, на це спрямовані мої візити, – Зеленський
Зараз для українських захисників адаптують програму, за якою навчаються пілоти Королівських військово-повітряних сил. Також Британія співпрацює з іншими країнами щодо постачання Україні винищувачів F-16.
Цьому питанню були зокрема присвячені офіційні поїздки Президента України Володимира Зеленського до європейських країн. Україна просить пришвидшення процесу передачі винищувачів, аби зробити контрнаступ ще більш ефективним та звільнити всі території.
Зауважимо, що раніше також США заявили про навчання українських пілотів і виділили відповідні кошти для цього.
Росіянам не йметься
Росіяни зчинили ґвалт, мовляв, якщо союзники нададуть Україні озброєння, авіацію, то росіяни зможуть завдавати ударів по тих країнах, які постачають зброю.
Я вже казав, що це буде момент істини, мовиться про базування. На території України базуватися цим літаками просто немає де, тобто доведеться базуватися поза нею. Я впевнений, якщо до цього дійде, ми будемо завдавати ударів по аеродромах Польщі, Угорщини та Словаччини. Тоді Заходу вже доведеться вибирати, чи починати Третю світову війну з перспективою апокаліпсису,
– волали на російському телебаченні.
Такі погрози – не новина від росіян. Їхні червоні лінії стабільно переходяться щотижня. Однак і після отримання Україною танків, і далекобійних ракет, й іншого озброєння – ці слова стали просто пустим звуком.
Росіяни біснуються через підсилення ЗСУ: дивитися відео
Що відомо про можливість передачі західної авіації Україні
- Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зустрілися 15 травня у резиденції Чекерс. Зеленський заявив, що вже скоро він зможе повідомити важливі рішення щодо F-16, однак над цим варто ще дещо попрацювати.
- Політики обговорили можливість створення коаліції винищувачів для України. Британський прем'єр зазначив, що передача Україні винищувачів залежить і від рішення про надання, але насамперед від логістики та підготовки пілотів.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підкреслив, що багато країн вже зголосилися надавати майданчики для навчання пілотів та інженерів. Україна зараз очікує доленосного рішення. Також речник розповів, якої авіації потребує наша держава.