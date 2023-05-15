Це стає справжнім тригером для пропагандистів "на болотах", пише 24 Канал. Хочуть росіяни цього чи не хочуть, але до них приходить розуміння того, що Україна все ж отримає позитивне рішення щодо передачі потужних винищувачів.

Детальніше Створюємо коаліцію винищувачів, на це спрямовані мої візити, – Зеленський

Зараз для українських захисників адаптують програму, за якою навчаються пілоти Королівських військово-повітряних сил. Також Британія співпрацює з іншими країнами щодо постачання Україні винищувачів F-16.

Цьому питанню були зокрема присвячені офіційні поїздки Президента України Володимира Зеленського до європейських країн. Україна просить пришвидшення процесу передачі винищувачів, аби зробити контрнаступ ще більш ефективним та звільнити всі території.

Зауважимо, що раніше також США заявили про навчання українських пілотів і виділили відповідні кошти для цього.

Росіянам не йметься

Росіяни зчинили ґвалт, мовляв, якщо союзники нададуть Україні озброєння, авіацію, то росіяни зможуть завдавати ударів по тих країнах, які постачають зброю.

Я вже казав, що це буде момент істини, мовиться про базування. На території України базуватися цим літаками просто немає де, тобто доведеться базуватися поза нею. Я впевнений, якщо до цього дійде, ми будемо завдавати ударів по аеродромах Польщі, Угорщини та Словаччини. Тоді Заходу вже доведеться вибирати, чи починати Третю світову війну з перспективою апокаліпсису,

– волали на російському телебаченні.

Такі погрози – не новина від росіян. Їхні червоні лінії стабільно переходяться щотижня. Однак і після отримання Україною танків, і далекобійних ракет, й іншого озброєння – ці слова стали просто пустим звуком.

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Що відомо про можливість передачі західної авіації Україні