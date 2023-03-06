Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Саме так він прокоментував новину щодо тренувань на симуляторах українських пілотів в американському штаті Аризона.

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Ігнат зазначив, що під час візиту українських пілотів до США будуть оцінені їхні знання та складність навчання. На основі цих моментів вже ухвалять рішення про розробку алгоритму дій та визначення місця, де навчатимуть пілотів ЗСУ у разі, якщо Україні нададуть певний тип літаків.

Зараз ще тривають консультації, українська сторона тісно співпрацює на різних фронтах: і на дипломатичному, і на військовому і так далі – з нашими партнерами. (Якщо – 24 Канал) ухвалять рішення про той інший тип літака – тоді вже будемо знати, яку кількість пілотів і куди відправляти на це навчання,

– додав Ігнат.

Речник ВПС заявив, що "окрім пілотів, не менш важливим фактором є навчання інженерно-авіаційного складу, який буде обслуговувати цю техніку. Це дуже важливий момент, тому що на один літак обслуговують 10, а то й більше – десятки, скажімо так, фахівців, які щодня його експлуатують, обслуговують дивляться за всіма системами".

"Тому це питання теж на часі, а вже підготовка інфраструктури, це вже Україні робиться поетапно. Міноборони України сьогодні працює над адаптацію летовищ, запасних аеродромів, оперативних аеродромів для прийняття цих літаків", – пояснив він.

Раніше стало відомо, що двоє українських пілотів перебувають в Аризоні для тренувань на авіасимуляторах й удосконалення навичок.

Чи означає це, що Україна отримає винищувачі F-16

Представник Міноборони США заявив, що нової інформації про можливість передачі Україні американських винищувачів F-16 немає, і підкреслив, що "мовиться про їхнє навчання на їхніх власних літаках, а не про F-16". Водночас американські видання зазначають, що ці тренування українців на симуляторах допоможуть Пентагону оцінити, "скільки часу може знадобитися, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16".

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні поки не потрібні американські винищувачі: "Зараз, за оцінками наших військових, немає основи для аргументів для того, щоб надати F-16".