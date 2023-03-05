Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал. За його словами, Україні для успіхів у наземних операціях потрібна не лише броньована техніка та боєприпаси, але й закрите небо, тобто сучасна авіація.

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Ігнат впевнений, що Україна отримає авіацію

Ігнат висловив переконання, що Україна отримає авіацію, адже партнери надають військову допомогу поетапно.

Те, що Україна буде з крилами – це, мабуть, ніхто не має у цьому сумнівів. Це буде поетапно, поступово. Посилення артилерії, посилення піхоти – це все має бути паралельно. Неможливо добитися успіху у наземній операції, не маючи надійного повітряного прикриття, не маючи надійних засобів протиповітряної оборони,

– сказав він.

Ігнат зазначив, що російська авіація, запускаючи бомби, змітає з землі українські міста. Для прикладу він навів знищений окупантами Маріуполь. Він зазначив, що Україна фізично не могла стримати ворожу авіацію.

"Ми не мали прикритого Маріуполя, тому що з того боку була вже окупована територія. Не було чим дістати літаки, які бомбили "Азовсталь". Подивіться, що сталося від авіаційних бомб", – пояснив речник Повітряних сил.

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