Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал. По его словам, Украина для успехов в наземных операциях нужна не только бронированная техника и боеприпасы, но и закрытое небо, то есть современная авиация.
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Игнат уверен, что Украина получит авиацию
Игнат убежден, что Украина получит авиацию, ведь партнеры оказывают военную помощь поэтапно.
То, что Украина будет с крыльями – это, пожалуй, никто в етом не сомневается. Это будет постепенно, постепенно. Усиление артиллерии, усиление пехоты – это все должно быть параллельно. Невозможно добиться успеха в наземной операции, не имея надежного воздушного прикрытия, не имея надежных средств противовоздушной обороны,
– сказал он.
Игнат отметил, что российская авиация, запуская бомбы, сметает с земли украинские города. В качестве примера он привел уничтоженный оккупантами Мариуполь. Он отметил, что Украина физически не могла сдержать вражескую авиацию.
"У нас не было прикрытого Мариуполя, потому что с той стороны была уже оккупирована территория. Нечем было достать самолеты, которые бомбили "Азовсталь". Посмотрите, что произошло от авиационных бомб", – пояснил спикер Воздушных сил.
Зачем Украине истребители
- Как известно, Украина стремится получать американский многоцелевой истребитель F-16. Это один из наиболее распространенных военных самолетов в мире, имеющий на вооружении многие страны Европы.
- F-16 поможет Украине решить многие проблемы в войне с Россией, в том числе закрыть воздушное пространство. Этот самолет нужен Украине для обороны.
- Юрий Игнат сказал, что проблему ракетоносителей России в Черном море может решить истребитель F-16. Истребитель может быть частью противовоздушной обороны, то есть сбивать ракеты, летящие по нашей критической инфраструктуре.
- Игнат объяснил, что истребитель может закрыть районы, где у нас нет зенитных сил и средств. Также F-16 может наносить ракетно-бомбовые удары на большом расстоянии.
- Снабжение F-16 в Украине зависит от США. Известно, что президент США Джо Байден сказал, что Америка не будет поставлять Украине истребители. Однако он не уточнил, касается ли это реэкспорта.