Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал. По его словам, Украина для успехов в наземных операциях нужна не только бронированная техника и боеприпасы, но и закрытое небо, то есть современная авиация.

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Игнат уверен, что Украина получит авиацию

Игнат убежден, что Украина получит авиацию, ведь партнеры оказывают военную помощь поэтапно.

То, что Украина будет с крыльями – это, пожалуй, никто в етом не сомневается. Это будет постепенно, постепенно. Усиление артиллерии, усиление пехоты – это все должно быть параллельно. Невозможно добиться успеха в наземной операции, не имея надежного воздушного прикрытия, не имея надежных средств противовоздушной обороны,

– сказал он.

Игнат отметил, что российская авиация, запуская бомбы, сметает с земли украинские города. В качестве примера он привел уничтоженный оккупантами Мариуполь. Он отметил, что Украина физически не могла сдержать вражескую авиацию.

"У нас не было прикрытого Мариуполя, потому что с той стороны была уже оккупирована территория. Нечем было достать самолеты, которые бомбили "Азовсталь". Посмотрите, что произошло от авиационных бомб", – пояснил спикер Воздушных сил.

Зачем Украине истребители