Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Именно так он прокомментировал новость о тренировках на симуляторах украинских пилотов в американском штате Аризона.

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Игнат отметил, что во время визита украинских пилотов в США будут оценены их знания и сложность обучения. На основе этих моментов уже примут решение о разработке алгоритма действий и место, где будут обучать пилотов ВСУ в случае, если Украине предоставят определенный тип самолетов.

Сейчас продолжаются консультации, украинская сторона тесно сотрудничает на разных фронтах: и на дипломатическом, и на военном и так далее – с нашими партнерами. (Если – 24 Канал) примут решение о том другом типе самолета – тогда уже будем знать, какое количество пилотов и куда отправлять на это обучение,

– добавил Игнат.

Спикер ВВС заявил, что "кроме пилотов, не менее важным фактором является обучение инженерно-авиационного состава, который будет обслуживать эту технику. Это очень важный момент, потому что на один самолет обслуживают 10, а то и больше – десятки, скажем так, специалистов, которые ежедневно его эксплуатируют, обслуживают и смотрят за всеми системами".

"Поэтому этот вопрос тоже актуален, а уже подготовка инфраструктуры, это уже Украине делается поэтапно. Минобороны Украины сегодня работает над адаптацией аэродромов, запасных аэродромов, оперативных аэродромов для принятия этих самолетов", – пояснил он.

Ранее стало известно, что два украинских пилота находятся в Аризоне для тренировок на авиа симуляторах и усовершенствование навыков.

Значит ли это, что Украина получит истребители F-16

Представитель Минобороны США заявил, что новой информации о возможности передачи Украине американских истребителей F-16 нет, и подчеркнул, что "говорится об их обучении на их собственных самолетах, а не о F-16". В то же время, американские издания отмечают, что эти тренировки украинцев на симуляторах помогут Пентагону оценить, "сколько времени может понадобиться, чтобы научить их управлять истребителями F-16".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине пока не нужны американские истребители: "Сейчас по оценкам наших военных нет основания для аргументов для того, чтобы предоставить F-16".