Это становится настоящим триггером для пропагандистов "на болотах", пишет 24 Канал. Хотят россияне этого или не хотят, но к ним приходит понимание того, что Украина все же получит положительное решение по передаче мощных истребителей.
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Теперь для украинских защитников адаптируют программу, по которой учатся пилоты Королевских военно-воздушных сил. Также Великобритания сотрудничает с другими странами по поставке Украине истребителей F-16.
Этому вопросу были посвящены официальные поездки Президента Украины Владимира Зеленского в европейские страны. Украина просит ускорения процесса передачи истребителей, чтобы сделать контрнаступление еще более эффективным и освободить все территории.
Заметим, что раньше тоже США заявили об обучении украинских пилотов и выделили подходящие средства для этого.
Россияне никак не успокоятся
Россияне подняли бучу, мол, если союзники предоставят Украине вооружение, авиацию, то россияне смогут наносить удары по тем странам, которые поставляют оружие.
Я уже говорил, что это будет момент истины, говорится о базировании. На территории Украины базироваться этим самолетами просто негде, то есть придется базироваться вне ее. Я уверен, если до этого дойдет, мы будем наносить удары по аэродромам Польши, Венгрии и Словакии. Тогда Западу уже придется выбирать, начинать ли Третью мировую войну с перспективой апокалипсиса,
– вопили на российском телевидении.
Такие угрозы – не новость от россиян. Их красные линии стабильно переходят еженедельно. Однако и после получения Украиной танков, и дальнобойных ракет и другого вооружения – эти слова стали просто пустым звуком.
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Что известно о возможности передачи западной авиации Украине
- Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретились 15 мая в резиденции Чеккерс. Зеленский заявил, что уже скоро он сможет сообщить важные решения по F-16. Однако над этим стоит еще немного поработать.
- Политики обсудили возможность создания коалиции истребителей для Украины. Британский премьер отметил, что передача Украине истребителей зависит и от решения о предоставлении, но, прежде всего, от логистики и подготовки пилотов.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что многие страны уже согласились предоставлять площадки для обучения пилотов и инженеров. Украина сейчас ожидает судьбоносного решения. Также спикер рассказал, в какой авиации нуждается наше государство.