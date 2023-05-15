Это становится настоящим триггером для пропагандистов "на болотах", пишет 24 Канал. Хотят россияне этого или не хотят, но к ним приходит понимание того, что Украина все же получит положительное решение по передаче мощных истребителей.

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Теперь для украинских защитников адаптируют программу, по которой учатся пилоты Королевских военно-воздушных сил. Также Великобритания сотрудничает с другими странами по поставке Украине истребителей F-16.

Этому вопросу были посвящены официальные поездки Президента Украины Владимира Зеленского в европейские страны. Украина просит ускорения процесса передачи истребителей, чтобы сделать контрнаступление еще более эффективным и освободить все территории.

Заметим, что раньше тоже США заявили об обучении украинских пилотов и выделили подходящие средства для этого.

Россияне никак не успокоятся

Россияне подняли бучу, мол, если союзники предоставят Украине вооружение, авиацию, то россияне смогут наносить удары по тем странам, которые поставляют оружие.

Я уже говорил, что это будет момент истины, говорится о базировании. На территории Украины базироваться этим самолетами просто негде, то есть придется базироваться вне ее. Я уверен, если до этого дойдет, мы будем наносить удары по аэродромам Польши, Венгрии и Словакии. Тогда Западу уже придется выбирать, начинать ли Третью мировую войну с перспективой апокалипсиса,

– вопили на российском телевидении.

Такие угрозы – не новость от россиян. Их красные линии стабильно переходят еженедельно. Однако и после получения Украиной танков, и дальнобойных ракет и другого вооружения – эти слова стали просто пустым звуком.

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