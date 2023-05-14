Следовательно, украинский президент будет обсуждать эту тему, в частности, во время второй части встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем. Об этом Владимир Зеленский сообщил во время своей конференции в Германии, пишет 24 Канал.

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Тема истребителей для Украины – приоритет

Владимир Зеленский подчеркнул, что тема передачи Украине истребителей – не проста. Однако власти сейчас работают над созданием коалиции истребителей.

Мы сейчас работаем над созданием коалиции истребителей, и частично мои визиты в столицы Европы направлены именно на это,

– сказал Президент Украины.

В частности, 14 мая лидер нашего государства будет обращаться и к немецкой стороне, чтобы та поддержала в этой коалиции Украину. Ведь сегодня крайне важно скоординировать усилия по усилению украинских сил в небе.

Как отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, тема истребителей для Украины является приоритетом. Чтобы закрыть украинское небо, нашему государству необходимы истребители F-16.

Поэтому для получения такой авиации Украина работает с союзниками над этим. При этом Владимир Зеленский считает, что в целом добьется успеха в создании такой коалиции.

Не первая коалиция Украины

Как отметила советница по вопросам коммуникаций руководителя ОП Дарья Заривна, Украине удалось создать не одну удачную коалицию. В частности, благодаря усилиям президента и команды была создана санкционная коалиция, сотрудничество в которой только крепчает.

Также была создана коалиция союзников Украины, предоставляющих нашему государству вооружение. Речь идет, в частности, о "важных решениях по системам ПВО/ПРО, а также РСЗО и артиллерии", которые "были приняты коллективно в четком дипломатическом сотрудничестве".

"Теперь для победы в небе и защиты гражданских нам нужны истребители. Над созданием соответствующей коалиции сейчас работает команда президента Владимира Зеленского, Офис, вся дипломатия. … Весь этот путь состоит из ступенек, которые мы преодолеваем. Мы становимся крепче, находим аргументы и достигнем всех целей", – подчеркнула Дарья Заривна.