Російський пропагандист Владімір Соловйов знову взявся за старе: в ефірі своєї пропагандистської програми почав погрожувати країнам-союзникам України "ядерним знищенням", повідомляє 24 Канал.

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Хоче знищити усіх союзників України

Істерику в пропагандиста викликала інформація про передачу Збройним Силам України крилатих авіаційних ракет Storm Shadow. Ці ракети нам надає Велика Британія. Вони здатні спричинити багато клопоту російським окупантам та допомогти українському контрнаступу.

Соловйов, у властивій йому манері, почав гарячкувати та розкидатись пустопорожніми погрозами. Зокрема він закликав відмовитись від заборони на випробування ядерної зброї.

"Я вважаю, що нам потрібно провести це випробування, показати ядерну зброю, взірвати де-небудь що-небудь і націлити наші стратегічні ядерні сили на окремі країни. В першу чергу – на Велику Британію і всі країни, які допомагають Україні. І поставити чіткий ультиматум – ви надаєте допомогу, ми стріляємо", – заявив цей божевільний.

Після цього пропагандист розсипався на погрози Україні, але до цих істерик усі вже звикли.

Росіяни в істериці від передачі Україні нового озброєння