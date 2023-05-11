Про такі реалії в ефірі 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов. Він наголосив, що зовсім скоро особливо складно буде так званим "елітам".

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Правду не сховаєш

Тривожні настрої накрили вже навіть головних російських пропагандистів, як то Соловйова, Скабєєву чи Симоньян, відзначив Попов. А Євгєній Пригожин відверто розповідає правду у своїх відео на адресу кремлівських керманичів. Все це бачать росіяни і розуміють: все не так добре, як їм розказують на параді.

"Підірвали Татарського, травмували Прилєпіна, портрети Буданова – це все бачать пересічні громадяни і розуміють, що в них все недобре. Такого не може бути в країні-"переможниці". Це підкреслює меседжі мешканців Бєлгородщини, які запросили Пригожина врятувати їх, бо ніхто інший не може. Вони розуміють, що Путін не прийде і не виведе війська. Єдина сила – кухар-зек. Такі реалії росіян, а їх, до речі, попереджали", – відзначив експерт.

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"Елітам" буде непереливки

Те, що навіть пропагандистам дуже тривожно, свідчать їхні наративи. Так, Соловйов вже прямо закликає росіян готуватися, бо "війна прийде у кожний дім". Дмитро Попов відзначає інший важливий факт на цьому ґрунті – так звані "еліти" масово збирають гроші.

Росії дуже треба гроші. В них жахливе економічне становище. А ось ці "еліти" мають накопичення, певні статки і крім них брати ні в кого. Китай, Індія нічого не дають, навіть доларів і змушують проплачувати у своїй валюті. З цього випливає, що "еліти" будуть піднапружуватися і ділитися своїми статками. І це може призвести до найгіршого в Росії – мотивації зміни влади,

– припустив спікер.

Дмитро Попов додав, "елітам" дійсно є що втрачати. Якщо почнеться описаний вище сценарій зі зміни влади, то саме ПВК, яких в Росії налічується більше 30, "почнуть розділення Росії на шматочки".

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