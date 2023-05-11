О таких реалиях в эфире 24 Канала рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов. Он подчеркнул, что совсем скоро особенно сложно будет так называемым "элитам".

Смотрите также Полагают, что режим устоит: почему российская элита не готова к государственному перевороту

Правду не скроешь

Тревожные настроения накрыли уже даже главных российских пропагандистов, как Соловьева, Скабееву или Симоньян, отметил Попов. А Евгений Пригожин откровенно рассказывает правду в своих видео в адрес кремлевских вождей. Все это видят россияне и понимают: все не так хорошо, как рассказывают на параде.

"Подорвали Татарского, травмировали Прилепина, портреты Буданова – это все видят рядовые граждане и понимают, что у них все нехорошо. Такого не может быть в стране-"победительнице". Они понимают, что Путин не придет и не выведет войска. Единственная сила – повар-зек. Такие реалии россиян, а их, кстати, предупреждали", – отметил эксперт.

Дмитрий Попов о настроениях среди россиян: смотреть видео

"Элитам" не поздоровится

То, что даже пропагандистам очень тревожно, свидетельствуют их нарративы. Так, Соловьев уже прямо призывает россиян готовиться, потому что "война придет в каждый дом". Дмитрий Попов отмечает другой важный факт на этой почве – так называемые "элиты" массово собирают деньги.

России очень нужны деньги. У них ужасное экономическое положение. А вот эти "элиты" имеют накопления, определенное состояние и кроме них брать не у кого. Китай, Индия ничего не дают, даже долларов и заставляют проплачивать в своей валюте. Из этого следует, что "элиты" будут поднапрягаться и делиться своим состоянием. И это может привести к худшему в России – мотивации смены власти,

– допустил спикер.

Дмитрий Попов добавил, "элитам" действительно есть что терять. Если начнется описанный выше сценарий по смене власти, то именно ЧВК, которых в России насчитывается более 30, "начнут разделение России на кусочки".

Внутренние процессы в России: последние новости