Об этом 24 Каналу рассказал Александр Зеленько – бывший сотрудник внешней разведки КГБ Советского Союза. По его словам, даже Евгений Пригожин уже не видит смысла критиковать или обращаться к Владимиру Путину.

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"Путин – это пустое место"

В последнее время основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин славится своей острой критикой военно-политического руководства России, среди которых министр обороны Сергей Шойгу и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Впрочем, лично Владимиру Путину Пригожин не выдвигает никаких претензий.

А его (Путина – 24 Канал) просто нет. Говорить не о ком, пустом месте. Можно говорить, что Герасимов делает что-нибудь правильно или неправильно. Шойгу можно вызвать на диалог, он может ответить. А этого (Путина – 24 Канал) – просто не видим, нет его. Трон пустой,

– подчеркнул Александр Зеленько.

Он добавил, что абсолютной катастрофой является то, что в тоталитарном государстве и в абсолютной тирании, в присутствии царя подданные решают отношения.

Сдерживающим фактором, который пока не дает элитам свергнуть Путина, является, прежде всего, финансовый вопрос.

"Кто из российских олигархов возьмет на себя полностью управление и содержание армии? Другим моментом является то, кто будет посредником с Западом? Кто будет выводить этих людей в костюмах Макрону и Шольцу? Эти финансовые и организационные вопросы у них еще не выяснены", – отметил экс-сотрудник КГБ.

Как только эти проблемы будут решены – Владимира Путина могут не просто свергнуть с власти, но и ликвидировать. Кроме того, по мнению Зеленько, переговоры между российскими элитами начались после провала российских войск в Херсоне.

Сдача Херсона – это фактически провал войны, – подытожил Зеленько.

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