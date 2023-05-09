Об этом 24 Каналу рассказал Александр Зеленько – бывший сотрудник внешней разведки КГБ Советского Союза. По его словам, даже Евгений Пригожин уже не видит смысла критиковать или обращаться к Владимиру Путину.
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"Путин – это пустое место"
В последнее время основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин славится своей острой критикой военно-политического руководства России, среди которых министр обороны Сергей Шойгу и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Впрочем, лично Владимиру Путину Пригожин не выдвигает никаких претензий.
А его (Путина – 24 Канал) просто нет. Говорить не о ком, пустом месте. Можно говорить, что Герасимов делает что-нибудь правильно или неправильно. Шойгу можно вызвать на диалог, он может ответить. А этого (Путина – 24 Канал) – просто не видим, нет его. Трон пустой,
– подчеркнул Александр Зеленько.
Он добавил, что абсолютной катастрофой является то, что в тоталитарном государстве и в абсолютной тирании, в присутствии царя подданные решают отношения.
Сдерживающим фактором, который пока не дает элитам свергнуть Путина, является, прежде всего, финансовый вопрос.
"Кто из российских олигархов возьмет на себя полностью управление и содержание армии? Другим моментом является то, кто будет посредником с Западом? Кто будет выводить этих людей в костюмах Макрону и Шольцу? Эти финансовые и организационные вопросы у них еще не выяснены", – отметил экс-сотрудник КГБ.
Как только эти проблемы будут решены – Владимира Путина могут не просто свергнуть с власти, но и ликвидировать. Кроме того, по мнению Зеленько, переговоры между российскими элитами начались после провала российских войск в Херсоне.
Сдача Херсона – это фактически провал войны, – подытожил Зеленько.
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Состояние российских элит подавлено: что происходит в России
- В издании The Washington Post проанализировать скандал между Пригожиным и Шойгу. Журналисты убеждены, что в Кремле намеренно разрешали Пригожину критиковать чиновников. Такое решение входит в стратегию Путина – разделение политической территории и поля битвы в Украине на отдельные группы. Таким образом, это предохраняет от того, чтобы ни одна из них не стала слишком могущественной.
- Тем временем российская элита не удовлетворена происходящим на поле боя. Да, олигарх Андрей Ковалев заявил, что война в Украине намного сложнее, чем на это рассчитывали в Кремле Он жалуется, что с таким сильным соперником Россия может и проиграть.
- Следует упомянуть и об очередной "слитый" в сеть разговор между российскими бизнесменами. Российский миллиардер Роман Троценко и бизнесмен Николай Матушевский жалуются на кремлевские власти и обвиняют его в упадке России. Предполагается, что сами бизнесмены называют аудиозапись фейковой.