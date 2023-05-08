Издание ссылается на секретные документы Пентагона, слитые в сеть. Отмечается, что чиновники минобороны не хотели открыто выступать против Пригожина, а потому решили развернуть публичную кампанию по дискредитации Пригожина через доверенных лиц.
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Официальные лица сначала отметили, что если минобороны собирается противодействовать публичным заявлениям Пригожина, то они должны найти союзников с равным статусом для борьбы с Пригожиным, а не делать это сами,
– говорится в документах.
Путин встал на сторону Шойгу
Пригожин хотел уговорить Путина продолжить вербовку заключенных в ряды ППК "Вагнера", а также обучать недавно мобилизованных и способствовать вербовке иностранных боевиков, особенно афганцев.
В слитых документах говорится, что Путин велел Пригожину самому заниматься решением этих вопросов по минобороны, фактически вступив в сторону своих генералов.
Зачем это российскому диктатору
Аналитики считают, что в Кремле намеренно разрешали Пригожину выступать с критикой чиновников, поскольку это совпадало со стратегией Путина относительно разделения политической территории и поля битвы в Украине на отдельные соревнующиеся группы, чтобы ни одна из них не стала слишком мощной.
Издание цитирует старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики в Филадельфии Роба Ли, считающего, что Пригожин не всегда представлял проблему для Кремля.
Путин любит использовать конкурирующие группировки как способ сохранения власти, но это очень вредно в военной операции,
– объяснил аналитик.
Действительно ли Пригожину не давали боеприпасы
В документах не указано, действительно ли у "вагнеровцев" была нехватка боеприпасов благодаря умышленным действиям Минобороны. Дело в том, что боеприпасы распределялись непосредственно через оперативную группу Бахмута, а не министерство.
В то же время отмечают, что в феврале 2023 запросы ППК "Вагнер" были выполнены, хотя и не полностью. Более того, чиновники министерства обороны предложили удвоить поставки боеприпасов "вагнеровцам", когда риторика Пригожина стала еще более жесткой.
Кроме того, Пригожин был вызван на встречу с Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу 22 февраля.
Актуально о конфликте Пригожина и Шойгу
- В последние месяцы главарь вагнеровцев публично и беспощадно критиковал минобороны. В частности, он жаловался на нехватку людей и боеприпасов. На днях его риторика стала еще более резкой.
- Пригожин пожаловался, что из-за дефицита боеприпасов его ППК "Вагнер" несет в Бахмуте тяжелые потери.
- 4 мая он опубликовал видео, в котором заявил, что его группировка может уйти из Бахмута 10 мая.
- Впрочем, уже 7 мая тот признал, что соврал и сказал, что он и его зеки никуда не уходят из Бахмута. Мол, они получили боевое предписание продолжения штурм города.
- Красоту вроде бы пообещали дать вооружение и боеприпасы.