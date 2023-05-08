Издание ссылается на секретные документы Пентагона, слитые в сеть. Отмечается, что чиновники минобороны не хотели открыто выступать против Пригожина, а потому решили развернуть публичную кампанию по дискредитации Пригожина через доверенных лиц.

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Официальные лица сначала отметили, что если минобороны собирается противодействовать публичным заявлениям Пригожина, то они должны найти союзников с равным статусом для борьбы с Пригожиным, а не делать это сами,

– говорится в документах.

Путин встал на сторону Шойгу

Пригожин хотел уговорить Путина продолжить вербовку заключенных в ряды ППК "Вагнера", а также обучать недавно мобилизованных и способствовать вербовке иностранных боевиков, особенно афганцев.

В слитых документах говорится, что Путин велел Пригожину самому заниматься решением этих вопросов по минобороны, фактически вступив в сторону своих генералов.

Зачем это российскому диктатору

Аналитики считают, что в Кремле намеренно разрешали Пригожину выступать с критикой чиновников, поскольку это совпадало со стратегией Путина относительно разделения политической территории и поля битвы в Украине на отдельные соревнующиеся группы, чтобы ни одна из них не стала слишком мощной.

Издание цитирует старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики в Филадельфии Роба Ли, считающего, что Пригожин не всегда представлял проблему для Кремля.

Путин любит использовать конкурирующие группировки как способ сохранения власти, но это очень вредно в военной операции,

– объяснил аналитик.

Действительно ли Пригожину не давали боеприпасы

В документах не указано, действительно ли у "вагнеровцев" была нехватка боеприпасов благодаря умышленным действиям Минобороны. Дело в том, что боеприпасы распределялись непосредственно через оперативную группу Бахмута, а не министерство.

В то же время отмечают, что в феврале 2023 запросы ППК "Вагнер" были выполнены, хотя и не полностью. Более того, чиновники министерства обороны предложили удвоить поставки боеприпасов "вагнеровцам", когда риторика Пригожина стала еще более жесткой.

Кроме того, Пригожин был вызван на встречу с Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу 22 февраля.

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