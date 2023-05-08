Группы влияния в России делят "шкуру неубитого медведя", ведь Пригожин, Кадыров и Суровикин – представители одной из них. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко.

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Звенья одной цепи

Он напомнил, что когда Суровикин руководил так называемой СВО, это были золотые времена для вагнеровцев, потому что они получали снаряды, экипировку и т.д. в несколько раз больше, чем кадровые российские войска. И за это ЧВК "Вагнер" все ненавидели.

Сейчас происходит противостояние группы Пригожина с министром обороны Сергеем Шойгу и главой генштаба и командующим российскими войсками в Украине Валерием Герасимовым,

– уверен Чаленко.

Он отметил, что здесь важно вспомнить "атаку" беспилотника на Кремль, потому что все эти события – звенья одной цепи.

"Группа Пригожин, Кадыров и Суровикин хочет выглядеть победителями перед российским обществом. И они формируются для себя определенную политическую платформу на будущее", - подчеркнул политолог.

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Происходит борьба за ресурсы

По его мнению, сейчас также идет борьба за ресурсы на оккупированных территориях Украины.

Пригожин берет под контроль украинские предприятия. Именно поэтому он так хотел зайти в Соледар. "Повар Путина" хочет делать то же, что совершала его ЧВК "Вагнер" в Африке – забирать и крышевать бизнес и предприятия,

– подчеркнул собеседник.

Та же цель, уверен Чаленко, и у Рамзана Кадырова, чьи представители хотят забрать лакомые куски на оккупированных территориях.

Уже стоит не вопрос войны, а банального заработка на этой войне и крови, а так же поднятия собственного состояния,

– отметил он.

Однако, кто бы ни участвовал в этих разборках, удар наносится в первую очередь по первому лицу в России – Владимиру Путину.

"Если раньше он мог активно манипулировать этими "башнями влияния" в Кремле, то сейчас наоборот они его закапывают. Однако причина всего этого – отсутствие успехов в войне России в Украине. И именно это приводит к тому, что крысы грызут друг друга в этой банке", – уверен Игорь Чаленко.

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