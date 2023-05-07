Владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин днями ранее публично обругал минобороны России. Он обратился к Сергею Шойгу и Валерию Герасимову с требованием предоставить бойцам боеприпасы. На следующий день Пригожин сделал еще одно скандальное заявление – вагнеровцы якобы отойдут из Бахмута.
Важно Не снаряды: политтехнолог объяснил, чего действительно хочет достичь Пригожин своими заявлениями
Как реагируют в Офисе Президента на скандал
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что дискуссия в треугольнике Пригожин – Шойгу – Кадыров при молчаливом участии Суровикина не требует обсуждения и того внимания, которое она получила. Он считает, что все это затеяли для того, чтобы отвлечь внимание от более важных вопросов.
Это отнюдь не о войне / Бахмут / оперативное состояние, а лишь о примитивном отвлечении внимания,
– подчеркнул Подоляк.
Вместе с тем он заявил, что сейчас для Украины важны лишь 3 аспекта:
- "предгрозовая тишина",
- накопление оружия,
- разрушение русского тыла.
Истерика Пригожина по Бахмуту: что известно
- Ночью 5 мая владелец ПИК "Вагнера" опубликовал видео, где он стоит на фоне десятков ликвидированных наемников. Пригожин заявил, что его НДК несет бешеные потери, а виноваты в этом Шойгу и Герасимов.
- Пригожин начал жаловаться, что такая ситуация сложилась из-за "голода на боеприпасы". По его словам, сейчас на фронте у вагнеровцев снарядный голод на уровне 70%.
- После этого Пригожин сделал еще одно скандальное заявление – вагнеровцы покинут Бахмут 10 мая. На их место должны прийти кадыровцы.
- 6 мая стало известно, что процесс замены вагнеровцев на кадыровцев будто начался. Пригожин даже успел написать соответствующее заявление в российские минобороны.
- Однако 7 мая риторика кремлевского шута изменилась. Пригожин передумал выводить вагнеровцев из Бахмута. После истерики "повара Путина" вроде бы дали "карт-бланш" и пообещали предоставить столько вооружения, сколько необходимо российским захватчикам. Более того, коммуникацию между Пригожиным и минобороны России будет вести генерал Сергей Суровикин.