Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он напомнил, что Пригожин тогда пожаловался, что у него не осталось людей, и он вынужден оголить фронт. По его мнению, заявления и действия Пригожина и Кадырова осуществляются по взаимному согласию, хотя все это похоже на какую-то игру.

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Внутренние конфликты

Шейтельман заметил, что все это выглядит маловероятным – вагнеровцы уйдут, кадыровцы придут.

Это внутренние конфликты коалиции Пригожина – Кадырова против министерства обороны России. Их конфликт длится уже три месяца. Это "спектакль" для одного зрителя – Владимира Путина,

– уверен политтехнолог.

Более того, 10 мая они могут заявить, что все это произошло – вагнеровцы "поменялись" с кадыровцами в Бахмуте.

"Однако украинские бойцы этого даже не заметят. Как они говорят, что не знают, стреляют в кадыровца или вагнеровца", – подчеркнул собеседник.

Не разрешают пополнять личный состав

Пригожин в последнее время каждый день докладывает, сколько вагнеровцев за сутки погибло в Бахмуте.

Потери ЧВК "Вагнер" растут каждый день. За последние 10 дней, что он докладывает, уже 1000 вагнеровцев погибло, но есть еще раненые. Не зря он записывает свои видео на фоне трупов вагнеровцев,

– отметил Шейтельман.

Самая главная проблема Пригожина – уничтожение личного состава ЧВК "Вагнер". Ведь ему не разрешают пополнять его.

"Пригожин борется не только за поставку снарядов, которых у него нет, но и за то, чтобы его снова пустили в тюрьмы и разрешили забирать зэков. А ему этого не позволяет делать минобороны. Однако у Кадырова такой проблемы нет", – отметил политтехнолог.

Михаил Шейтельман объяснил причину "спектакля" Пригожина и Кадырова: смотрите видео

Путин вызвал возмущение

Он уверен, что на самом деле Пригожин и Кадыров ждут решения Путина.

Они рассчитывают на то, что после этого "спектакля" вмешается Путин, даст распоряжение министру обороны России Сергею Шойгу, чтобы он начал поставлять в ЧВК "Вагнер" людей, снаряды. Но это маловероятно, потому что Путин пытается ни во что не вмешиваться,

– предположил собеседник.

Он напомнил, что российский диктатор смог вызвать возмущение среди сторонников войны тем, что на Совете нацбезопасности вместо взятия Бахмута или контрнаступления ВСУ обсуждался порядок празднования 9 мая в детских садах.

"Поэтому Путин не полезет в конфликты Пригожина и Кадырова с минобороны, а решит, пускай холопы сами между собой бьются", – подчеркнул Михаил Шейтельман.

Обратите внимание! Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления, вагнеровцы продолжают вести бои в Бахмуте. Только за минувшие сутки произошло 23 боестолкновения между украинскими силами и ЧВК "Вагнер". Однако кадыровцев на Бахмутском направлении пока нет.

Что этому предшествовало