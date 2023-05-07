Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він нагадав, що Пригожин тоді пожалівся, що в нього не залишилось людей і він вимушений оголити фронт. На його думку, заяви і дії Пригожина та Кадирова здійснюються зі взаємної згоди, хоча все це схоже на якусь гру.

До теми "Рокіровка" Кадирова та Пригожина в Бахмуті: ISW проаналізував, чого вони добиваються

Внутрішні розбірки

Шейтельман зауважив, що все це виглядає маловірним – вагнерівці підуть, кадировці прийдуть.

Це внутрішня розбірка коаліції Пригожина – Кадирова проти міністерства оборони Росії. Їхній конфлікт триває вже місяці. Це вистава для одного глядача – Владіміра Путіна,

– впевнений політтехнолог.

Більш того, 10 травня вони можуть заявити, що все це відбулось – вагнерівці "помінялися" з кадировцями в Бахмуті.

"Проте українські бійці цього навіть не помітять. Як вони говорять, що не знають, стріляють в чеченця чи у вагнерівця", – підкреслив співрозмовник.

Не дозволяють поповнювати особовий склад

Пригожин останнім часом кожного дня доповідає, скільки вагнерівців за добу загинуло в Бахмуті.

Втрати ПВК "Вагнер" зростають кожного дня. І якщо за останні 10 днів, що він доповідає, вже 1000 вагнерівців загинуло, але ж є ще поранені. Не дарма він записує свої відео на тлі трупів вагнерівців,

– відзначив Шейтельман.

Найголовніша проблема Пригожина – знищення особового складу ПВК "Вагнер". Адже йому не дозволяють поповнювати його.

"Пригожин бореться не тільки за постачання снарядів, яких в нього немає, але й за те, щоб його знову пустили в тюрми і дозволили знову забирати зеків. А йому цього не дозволяє робити міноборони. Проте у Кадирова такої проблеми немає", – зауважив політтехнолог.

Михайло Шейтельман пояснив причину "вистав" Пригожина та Кадирова: дивіться відео

Путін викликав обурення

Він впевнений, що насправді Пригожин та Кадиров чекають на рішення Путіна.

Вони розраховують на те, що після цих "вистав" втрутиться Путін, дасть розпорядження міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу, щоб він почав постачати у "ПВК "Вагнер" людей, снаряди. Але це є малоймовірним, тому що Путін намагається ні у що не втручатись,

– припустив співрозмовник.

Він нагадав, що російський диктатор спромігся викликати обурення серед прихильників війни, що на Раді нацбезпеки замість взяття Бахмута чи контрнаступу ЗСУ обговорювався порядок святкування 9 травня в дитячих садках.

"Тому Путін не полізе в розбірки Пригожина і Кадирова з міноборони, а вирішить, щоб холопи самі між собою билися", – наголосив Михайло Шейтельман.

Зверніть увагу! Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що попри гучні заяви, вагнерівці продовжують вести бої у Бахмуті. Тільки за минулу добу відбулось 23 боєзіткнення між українськими силами та вагнерівця. Проте кадировців на Бахмутському напрямки поки немає.

Що цьому передувало