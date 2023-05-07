Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин днями раніше публічно облаяв міноборони Росії. Він звернувся до Сєргєя Шойгу та Валєрія Гєрасімова з вимогою надати бійцям боєприпаси. Наступного дня Пригожин зробив ще одну скандальну заяву – вагнерівці буцімто відійдуть з Бахмута.

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Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що дискусія у трикутнику Пригожин – Шойгу – Кадиров за мовчазної участі Суровікіна не потребує обговорення та тієї уваги, яку вона отримала. Він вважає, що все це затіяли для того, аби відвернути увагу від важливіших питань.

Це аж ніяк не про війну / Бахмут / оперативний стан, а лише про примітивне відволікання уваги,

– підкреслив Подоляк.

Разом з тим, він заявив, що нині для України важливі лише 3 аспекти:

"передгрозова тиша",

накопичення зброї,

руйнування російського тилу.

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