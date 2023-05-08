Групи впливу в Росії ділять "шкуру невбитого ведмедя", адже Пригожин, Кадиров та Суровікін – представники однієї з них. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко.

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Ланки одного ланцюга

Він нагадав, що коли Суровікін керував так званою СВО, це були золоті часи для вагнерівців, тому що вони отримували снаряди, екіпірування тощо в декілька разів більше, ніж кадрові російські війська. І за це ПВК "Вагнер" всі ненавиділи.

Зараз відбувається протистояння групи Пригожина з міністром оборони Сєргєм Шойгу та головою генштабу та командувачем російських військ в Україні Валєрієм Герасимовим,

– впевнений Чаленко.

Він зауважив, що тут важливо згадати "атаку" безпілотника на Кремль, тому що всі це події – ланки одного ланцюга.

"Група Пригожин, Кадиров та Суровікін хоче виглядати переможцями перед російським суспільством. І також вони формуються для себе певну політичну платформу на майбутнє", – підкреслив політолог.

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Відбувається боротьба за ресурси

На його думку, зараз також відбувається боротьба за ресурси на окупованих територіях України.

Пригожин бере під контроль українські підприємства. Саме тому він так хотів зайти в Соледар. "Кухар Путіна" хоче робити те саме, що вчиняла його ПВК "Вагнер" в Африці – забирати та кришувати бізнес та підприємства,

– наголосив співрозмовник.

Та сама мета, впевнений Чаленко, і в Рамзана Кадирова, чиї представники хочуть забрати ласі шматки на окупованих територіях.

Вже стоїть не питання війни, а банального заробітку на цій війні та крові і підняття власних статків,

– відзначив він.

Проте, хто б не брав участь у цих розбірках, удар завдається в першу чергу по першому обличчю в Росії – Владіміру Путіну.

"Якщо раніше він міг активно маніпулювати цими "баштами впливу" в Кремлі, то зараз навпаки вони його закопують. Однак причина всього цього – відсутність успіху у війні Росії в Україні. І саме це призводить до того, що щури гризуть одне одного в цій банці", – впевнений Ігор Чаленко.

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Що цьому передувало