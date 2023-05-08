А погрози Кадирова перекинути свої війська до Бахмута могли шантажувати російське військове командування, щоб воно виділило боєприпаси найманцям ПВК "Вагнера". Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Для чого насправді Кадиров і Пригожин розігрували сценку

7 травня Пригожин заявив, що отримав документ від міноборони Росії, який обіцяв постачати ПВК "Вагнера" амуніцію та зброю, необхідні для ведення наступальних операцій у Бахмуті. В ISW вважають, що міноборони країни-агресорки принципово не змінило своїх намірів зменшити пріоритетність наступальних операцій і зберегти боєприпаси.

Пригожин і Кадиров, ймовірно, фактично шантажували міноборони Росії, щоб воно виділило ресурси для військ "Вагнера" в Бахмуті, погрожуючи вивести чеченські війська Кадирова з інших частин, щоб замінити вагнерівців у Бахмуті,

– зазначили аналітики.

Пригожин стверджував, що міноборони надало вагнерівцям повну свободу дій у Бахмуті та призначило генерала армії Сергія Суровікіна посередником між міністерством та "Вагнером". Ці дії свідчать про те, що Герасимов і, можливо, міністр оборони Сєргєй Шойгу не мають можливості командувати Пригожиним і Кадировим. Але натомість вони повинні вести переговори з ними як з однолітками.

"Це все припускає, що заяви Пригожина про те, що міноборони приховувало снаряди, але тепер погодилося їх поставити, є правдивими. І українські офіційні особи повідомляють, що вони не спостерігали зменшення обстрілів ПВК "Вагнера" протягом цього періоду", – наголосили в ISW.

Кадиров шантажує російські війська

Аналітики зауважили, що погрози Кадирова перекинути свої війська до Бахмута могли шантажувати російське військове командування, щоб воно виділило боєприпаси найманцям "Вагнера". 6 травня Кадиров опублікував листа з проханням до Путіна дати розпорядження Шойгу і Золотову на перекидання чеченських підрозділів "Ахмат" з "інших напрямків" на Бахмутський напрямок.

Лист Кадирова до Путіна оминув російське командування, і виведення чеченських сил з інших частин, ймовірно, становило ризик для російських оборонних ліній. ISW раніше спостерігала за підрозділами "Ахмата", які діяли в районі Білогорівки на лінії Сватове – Кремінна та у Запорізькій області, і їх вихід з цих позицій міг підірвати оборонні приготування Росії перед запланованими українськими контрнаступами.

Шойгу та Герасимов, які незмінно виконували накази Путіна, можливо, альтернативно вирішили виділити боєприпаси "Вагнеру" за вказівкою Путіна. Вочевидь, успішні спільні спроби шантажу Кадирова та Пригожина ще більше вказують на те, що Герасимов фактично не контролює всі російські сили в Україні, попри те, що він номінальний командир. Ймовірно, Герасимов намагався взяти під контроль усі російські нерегулярні сили взимку 2023 року, але зазнав невдачі в цій спробі ще до того, як втратив прихильність Путіна навесні,

– проаналізували в ISW.

Таким чином, Кадиров підтримував шантаж "Вагнера" проти російського військового командування, щоб відновити свої позиції в колі влади в Кремлі.

Як Пригожин та Кадиров впливають на військове командування

Здатність Пригожина та Кадирова суттєво впливати на рішення російського військового командування залежить від готовності Путіна заспокоїти їх і його довіри до їхніх сил, які, ймовірно, погіршаться після подальших спроб шантажу.

І Пригожин, і Кадиров зберігають різну кількість прихильності та особистих контактів з Путіним, попри їхні індивідуальні протиріччя з російським військовим командуванням.

Рішення шантажувати та згодом принизити російське військове командування, можливо, витратило значну частину політичного капіталу Пригожина та Кадирова, щоб впливати на прийняття військових рішень на оперативному та стратегічному рівнях. Такий гучний шантаж не є здійсненною довгостроковою стратегією для Пригожина та Кадирова, враховуючи, що вони покладаються на прихильність Путіна, щоб схилити міноборони до їхніх вимог,

– підкреслили аналітики.

В ISW додали, що останніми місяцями Пригожин уже втратив прихильність Путіна. Однак диктатор, зокрема, уникає звільнення членів свого найближчого оточення, натомість повертаючи їх у прихильність, вплив і ресурси. Пригожин і Кадиров навряд чи знову створять такі екстремальні ефекти, не зіпсувавши своїх стосунків з Путіним.

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