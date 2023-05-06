Про це йдеться в актуальному огляді розвідувальної спільноти Міністерства оборони Великої Британії. Там нагадали, що уже 6 областей і 21 місто Росії, а також окупаційна влада тимчасово окупованого Криму скасували "паради" 9 травня.

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Крім того, Кремль у цей день не проведе урочисте прийняття, а в Москві святкування, очевидно, відбудеться у значно менших масштабах.

"Атака" безпілотників по Кремлю за кілька днів до "Дня перемоги" свідчить про все більшу вразливість Росії до таких ударів і зростаюче відчуття загрози з боку російського керівництва,

– йдеться в огляді.

Британські розвідники додали, що на скасування заходів до 9 травня вплинули, ймовірно, і можливі протести й невдоволення війною в Україні.

Росія скасовує заходи до 9 травня: головне

Раніше в Росії скасували ходу "Безсмертного полку", під час якої члени родин несуть фотографії померлих ветеранів Другої світової війни, приурочену до 9 травня, а також так звані Армійські міжнародні ігри, відомі "танковим біатлоном".

Цікаво, що нещодавно росіяни провели акцію "Безсмертний полк" у Демократичній Республіці Конго, за що їх засміяли у мережі. Українці буквально вибухнули мемами. Дехто писав, що жителі цієї африканської країни ризикують стати наступними, кого росіяни приїдуть "рятувати", або ж, що скоро до них добереться Пригожин.