Адже російські джерела продовжують реагувати на удар безпілотника 3 травня. Зокрема, слідчий комітет Росії вирішив заявити, що відкрив кримінальну справу "за фактом терористичного акту у зв'язку зі спробою завдати удару по Кремлю". Також комітет ще більше посилив твердження про те, що в ударі нібито "винен Київ".

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Як Росія може використати атаку дрона для скасування парадів 9 травня

Заступник голови радбезу Росії Дмітрій Медведєв пішов ще далі та закликав до "фізичної ліквідації" Володимира Зеленського у відповідь на "удар". Натомість рупор Путіна Дмітрій Пєсков не придумав нічого "кращого", як безпідставно заявити, що нібито за нападом на кремль "стоять США".

Окрім того, декілька представників російських органів влади, включно з очільником Москви, Санкт-Петербурга, Ленінградської та Псковської областей, заборонили запуски та польоти безпілотників.

Варто додати, що депутат Держдуми Алєксандр Хінштейн звернувся до мінтрансу Росії та навіть росавіації з проханням запровадити повний тимчасовий мораторій на використання безпілотників у зв'язку зі збільшенням загрози безпілотників, пов'язаної зі "спеціальною військовою операцією".

Аналітики американського Інституту вивчення війни також написали, що РосЗМІ з посиланням на невстановлені внутрішні джерела заявили, що жителі Підмосков'я помітили безпілотники, які летіли на дуже низькій висоті, задовго до моменту зіткнення з будівлею Кремлівського Сенатського палацу 3 травня. Однак путінська влада проігнорувала їх повідомлення як "дронову істерію". Інше джерело написало, мовляв, якщо це правда, то демонструє непроникність російського бюрократичного апарату.

Своєю чергою російські військові блогери оцінили відповідь Кремля як "продуману та логічну" й відкинули інші голоси в інформаційному просторі як ірраціональні та істеричні.

Російські чиновники, ймовірно, використовують удар безпілотника по Кремлю 3 травня, щоб збільшити кількість скасувань парадів до 9 травня,

– зазначають в ISW.

Адже російські ЗМІ написали, що Москва вже скасувала паради у щонайменше 21 російському місті, а також тимчасово окупованому Криму. Це робили або без офіційних причин, або, посилаючись на "міркування безпеки".

Окрім того, російські чиновники в кількох містах заявили, що вони скасовують заходи та паради 9 травня через турботу про учасників "спеціальної військової операції".

Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що:

Кремль використає подію 3 травня, щоб скасувати заходи 9 травня та збільшити свої інформаційні зусилля, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для Росії;

Росія хоче обмежити типові події 9 травня, щоб приховати деградацію російської армії, адже такі події демонструють передову російську військову техніку, значна частина якої є або критичною для російських операцій в Україні, або була знищена за 14 місяців виснажливих боїв на війні.

Кремль також, ймовірно, сподівається стримати події 9 травня через побоювання, що святкування вшанування загиблих військовослужбовців можуть стати потенційним джерелом внутрішньої негативної реакції на високу кількість втрат Росії в Україні,

– заявили в ISW.

Аналітики пригадали також, що в Росії скасували "Безсмертний полк", ймовірно, з аналогічних причин.

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Зверніть увагу! РосЗМІ написали, що у понад 20 містах Росії скасували паради на 9 травня. Причому причини називали різні. Багато міст – з "міркувань безпеки", деякі – "з огляду на поточну ситуацію" або через нібито "солідарність".