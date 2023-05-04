У Брянську заявили, що парад провести "не можуть". Причину місцевий губернатор не пояснив. Інші ж заявляють про страх або про "солідарність".

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Росія скасувала паради у понад 20 містах

Не менш ніж у 21 місті російська влада скасувала паради 9 травня,

– повідомило видання.

Також ЗМІ зауважило, що минулого року в цих містах проводили паради. Відомо, що з "міркувань безпеки" від парадів відмовилися в:

Калузі;

Рязані;

Орлі;

Саратові;

Гусєво Калінінградської області;

Липецьку;

Єльці;

Тюмені.

Інші причини придумали у Пскові та Великих Луках. Там місцева влада заявила, що боїться не тільки за безпеку, але й за "морально-етичні аспекти". Губернатор Міхаїл Ведерніков заявив, що, мовляв, до регіону на реабілітацію приїжджає багато військових, які звуки феєрверків "сприймають абсолютно по-іншому". Тож він заявив, що нібито гроші з салютів відправлять, щоб "допомогти" окупантам на війні.

Російські міста, у яких влада скасувала паради на 9 травня

Окрім того, у різних містах познаходили найрізноманітніші причини, щоб не проводити парад. Зокрема:

в Курську – "з огляду на поточну ситуацію";

Бєлгороді – "щоб не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців" у центрі міста;

в Краснодарі та Сочі – парад офіційно не скасували, проте пояснили, що військова техніка буде тільки у Новоросійську;

в Брянську – заявили, що "не можуть". Причини своєї неспроможності губернатор Алєксандр Богомаз не назвав.

Важливо Святкові салюти чи ППО: чому в Росії скасовують паради до 9 травня

Окупанти не проводитимуть парадів в окупованому Криму

Так званий російський "глава" півострова Сєргєй Аксьонов заявив, що рішення скасувати паради ухвалили в Керчі, Сімферополі та Севастополі. Причиною назвали "міркування безпеки".

Окрім того, паради не проводитимуть в далеких від фронту Нижньовартовську, Сургуті та Ханти-Мансійську. Там мерія заявила, що хочуть висловити "солідарність з іншими регіонами країни, де з міркувань безпеки вже скасували святкові заходи".

Варто зазначити, що, наприклад, від Нижньовартовська до тимчасово окупованого Донецька майже 3500 кілометрів.

Зверніть увагу! Кремль переляканий перед 9 травня. Рупор Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що влада "готується до диверсій".

Варто зазначити, що українська розвідка закликала росіян не йти на паради 9 травня та триматись якомога далі від військових об'єктів.