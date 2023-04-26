У середу, 26 квітня, у ГУР МО закликали росіян не вилазити з дому на 9 травня та обходити десятою дорогою військові об'єкти та колони техніки. Зазначимо, що відповідну заяву озвучив речник структури Андрій Юсов в коментарі журналістам.
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Розвідка знає, про що говорить
Як зазначив спікер, Україна та воєнна розвідка володіють усією інформацією стосовно всіх заходів окупантів, які вони собі запланувати на 9 травня. Зокрема, йдеться про "заходи безпеки" та навіть маршрути пересування охорони головних чиновників-злочинців Росії.
Звичайно, якщо говорити про якісь акценти чи поради, то, думаю, що пересічним росіянам, цивільним, мирним жителям, які не пов'язані з воєнними злочинцями та агресією Росії проти України, варто всі дні, як, власне, і всі прийдешні, уникати присутності та перебування поряд із військовими злочинцями та поряд із військовими об'єктами, які можуть використовуватися в агресії так званої Росії проти України,
– заявив Юсов.
Разом з тим він вкотре наголосив, що всі окупанти, які причетні до злочинів в Україні, – будуть притягнуті до відповідальності. За його словами, наша держава, очевидно, робитиме все для того, аби провести масштабну деокупацію територій та повернутися до кордонів 1991-го року. Власне, уже немає сумнівів у тому, що це незабаром відбудеться.
Чого слід боятися росіянам
- Зазначимо, що хоч у Москві цьогоріч парад на 9 травня до Дня Побєди справді буде. Однак іншим регіонам, зокрема прикордонним, пощастило не так. Ще на початку стало відомо, що без "свята" залишаться жителі Курська та Бєлгорода.
- Водночас військовий експерт, полковник ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан переконаний, що військова техніка окупантів на Красній площі у столиці ворожої держави є легітимною ціллю для Збройних Сил.